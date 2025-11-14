Whoopi Goldberg celebra sus 70: la historia de cómo se convirtió en bisabuela joven

La actriz neoyorquina celebra una vida marcada por la intensidad, los altibajos y los retos familiares

Whoopi Goldberg, sobre sus adicciones: "Lo dejé porque no quería morir"

Whoopi Goldberg cumple 70 años y lo hace siendo una de las figuras más queridas y respetadas del cine y la televisión estadounidense. Es una de las pocas artistas en la historia en lograr el codiciado estatus EGOT tras alzarse con los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Pero aunque su trayectoria profesional es ampliamente (re)conocida, su vida personal, marcada por retos familiares y generaciones que crecieron muy cerca unas de otras, revela a una mujer profundamente humana.

Nacida el 13 de noviembre de 1955 en Nueva York, Goldberg creció en un entorno humilde bajo el cuidado de su madre soltera, Emma Harris, un pilar fundamental en su vida hasta su fallecimiento en 2010. Whoopi ha estado casada tres veces: primero con Alvin Martin, después con el cineasta David Claessen y, finalmente, con Lyle Trachtenberg. Ninguno de esos matrimonios fue duradero, y con el tiempo ella misma ha contado que nunca llegó a estar realmente enamorada, al menos no de la manera que imaginaba para construir una vida en pareja.

Su vínculo más fuerte, el más sólido y el que la ha acompañado toda la vida, es el que mantiene con su hija, Alexandrea “Alex” Martin, nacida cuando la protagonista de 'El color púrpura' tenía solo 18 años. Esa relación ha pasado por muchos altibajos, especialmente durante los años de mayor proyección profesional de Whoopi, cuando el trabajo la alejaba a menudo de casa.

Abuela a los 34

Alex, formó su propia familia muy joven, lo que marcó un punto de inflexión en la biografía familiar de Goldberg, quien se convertía en una abuela sorprendentemente joven, a los 34 años. La propia Alex ha contado alguna vez que con la llegada de la pequeña Amarah Skye en 1989, de alguna manera quiso hacerle sentir a su madre lo mismo que ella había vivido: asumir responsabilidades antes de lo esperado, enfrentarse a la maternidad con una mezcla de miedo, amor y vértigo.

Con el paso del tiempo llegaron dos nietos más, Jerzey y Mason, que completaron una familia multigeneracional en la que los roles y las edades se entrecruzaban con naturalidad. Pero la historia aún dio otro giro singular cuando en 2014 Amarah dio a luz a una niña, Charli Rose, y Whoopi se convertía en bisabuela. Tenía 58 años.

La actriz celebró el acontecimiento con orgullo absoluto, compartiendo en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía alimentando a la bebé, divertida y emocionada, y dejando claro que no esperaba que su bisnieta la llamara 'bisabuela', sino simplemente Whoopi.

La educación de una madre

En los últimos años, en los que ha priorizado su trabajo en televisión al frente de 'The View' por encima del cine, Goldberg ha hablado con más apertura sobre su familia, reflexionando sobre las ausencias, las reconciliaciones y el aprendizaje constante que le ha permitido salvar muchas situaciones complicadas. En su libro de memorias 'Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me', la actriz de 'Sister Act' atribuye gran parte de su éxito y resiliencia a la educación de su madre, quien, a pesar de las dificultades, siempre le enseñó a seguir adelante.

Al cumplir los 70, Whoopi puede mirar atrás con una mezcla de orgullo y asombro. Ha sido madre a los 18, abuela a los 34 y bisabuela a los 58, y ha vivido cada uno de esos roles sin renunciar a su autenticidad.