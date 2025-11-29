Inés Gutiérrez 29 NOV 2025 - 19:00h.

Amistades Peligrosas tuvieron que tomarse un descanso porque sus miembros no se llevaban nada bien

MadridFueron muchos los grupos musicales que triunfaron durante los años 90, pero no todos de la misma forma y uno de los que pueden presumir que el éxito no les faltó es Amistades Peligrosas. Sus letras frescas y alejadas de lo que se había visto hasta el momento, junto con sus ritmos les convirtieron en uno de los grupos más deseados.

El éxito no es una constante y el grupo formado por Alberto Comesaña y Cristina del Valle vivió muchos altibajos, casi tantos como la relación de sus protagonistas. Pasaron de ser una sólida pareja a no poderse aguantar ni un minuto más, de hecho el grupo terminó por disolverse en 1998 y ambos pasaron varios años sin tener apenas contacto.

Por suerte para ambos, esos contactos que tuvieron fueron suficientes para superar sus rencillas, dejar atrás las discusiones que les hacían levantar la voz y que en una ocasión acabaron con Cristina haciendo las maletas y marchándose a su casa. Con el tiempo y la distancia pudieron aceptar que eran dos personas muy diferentes (completamente distintas, llegarían a afirmar en alguna entrevista), pero capaces de hacer buena música juntos y conquistar al público.

Eso les llevó años después a retomar su proyecto conjunto y volver a los escenarios, publicando nueva música y haciendo que el público vibrara con sus temas de siempre. Su regreso no fue sencillo, tras tantos años luchando por hacerse un hueco individualmente, el mundo de la música no era igual, y tocaba volver a aprender todo.

Por suerte ellos cuentan con algo que otros grupos no tienen y así lo asumían, aunque no sin pesar, durante su regreso en 2021, Amistades Peligrosas están “abocados a vivir, desgraciadamente, de la nostalgia”. De momento parece que no les va mal porque ya han anunciado conciertos para 2026.

Alberto Comesaña: de Amistades Peligrosas a escritor y productor musical

Durante el tiempo que no fueron un grupo cada uno de ellos buscó su propio destino, un camino del que habían dado los primeros pasos antes de la disolución de Amistades Peligrosas. Alberto intentó triunfar en solitario, llegó a publicar varios discos, aunque con el tiempo se desencantó ligeramente, “En 2007 lancé un recopilatorio de Amistades Peligrosas. Llevaba algún tema inédito. Ahora no merece la pena sacar nuevo disco: ni se venden, ni suenan, ni sales en la tele”, explicó durante una entrevista con La Opinión.

Esto no quiere decir que se rindiera, de hecho apostó por sí mismo y se convirtió en su propio productor, como sucedió con su proyecto Protección solar. Monólogos chill out de autoayuda, un disco que mezcla hip hop y poesía. También trabajó en la Casa de Cultura de Boadilla del Monte, gestionando locales de ensayo, y fundó el Festival 80’Adilla.

Directa o indirectamente su carrera ha seguido vinculada a la música, ya sea dando conciertos y cantando sus propias canciones o buscando talento nuevo. Ha trabajado en la radio como comentarista deportivo y también en varios programas de televisión, en algunos como colaborador y en otros como concursante, como en La selva de los famosos en 2004.

“Acepté por la cuestión económica y porque siempre es importante reactivar la imagen de uno en la tele. No soy partidario de ese tipo de programas. No me gustan, pero tengo cuatro hijos”, explicaba en la citada entrevista sobre sus motivos para dar el paso. Fue el tercer expulsado y el ganador fue Canales Rivera.