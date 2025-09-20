Javier Sánchez 20 SEP 2025 - 13:00h.

Hablamos con Vanessa Riofrío, una de las responsables de la cita musical, que este año se celebra del 26 al 28 de septiembre en Valencia

Extra: Por qué las canciones pop vuelven a ser más largas

Compartir







‘Enola gay’ del grupo británico OMD es un clásico de los 80. Puedes no haber escuchado mucha música en tu vida, pero si pasas de los 50 es imposible que no te suene su pegadiza sintonía de sintetizador. Javier Ibáñez, madrileño de 54 años, los vio en el Visor Fest en Murcia en 2023 y aunque no había ido por ellos, le pareció un “conciertazo”.

Visor Fest lleva desde 2018 ejerciendo de máquina del tiempo en forma de festival. Nacido en 2018 en Benidorm, encara en 2025 su primera edición en Valencia el fin de semana del 26 al 28 de septiembre -tras tres ediciones en Murcia- con una personalidad clara: grupos de los 80 y de los 90 británicos y norteamericanos, en su gran mayoría; un solo escenario en lugar de varios para que nadie se pierda nada; y un ambiente más relajado que el de otros festivales. Algo parecido al paraíso para los más melómanos y una experiencia a todas luces más relajada que sacar entrada para ver a Radiohead.

PUEDE INTERESARTE Aerosmith sacará su primera canción en más de diez años con la colaboración del rockero joven del momento

¿Es un festival para nostálgicos? Vanessa Riofrío, que organiza Visor Fest junto a Iñaki Villagrá y Jorge Labrés, explica que “es un viaje musical hacia décadas anteriores pero con grupos que, en la mayoría de los casos siguen girando o presentan nuevos discos”.

En 2025 pasarán por el festival grupos como Happy Mondays, estandartes del movimiento ‘madchester’ de principios de los 90; Peter Hook, con pasado en bandas como Joy División o New Order; o The Lemonheads, primeros espadas del rock alternativo de los 90, con su líder, Evan Dando al frente, uno de los rostros que más aparecían en las carpetas forradas de la época.

PUEDE INTERESARTE Para muy cafeteros: Dylan viaja al pasado y saca una caja con ocho discos de canciones inéditas

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un festival emocionante

“Buscamos también recuperar el espíritu de los festivales de principios de los 90, como el primer FIB de Benicássim… Aquí no hay patrocinadores ni zona VIP. Tenemos un aforo reducido y ponemos la música en primer plano”, cuenta Riofrío. Muchos de los grupos que tocan en Visor Fest no se prodigan en España, lo que hace que sea aún más especial. “Siempre cae alguna lagrimilla. Por aquí han pasado grupos que fueron muy importantes en los primeros 90 como The Charlatans, House of Love o Inspiral Carpets”.

Ibáñez, que ha acudido varias veces a Visor Fest, lo describe como “super cómodo, con una media de edad más alta que otros, lo que lo hace más diurno pero igual de divertido”. Este fan de la música también destaca que, debido al perfil de grupos que acuden y su situación, siempre a orillas del Mediterráneo, es fácil encontrarse “mucho público inglés”.

Enrique de Rojas, valenciano de 49 años, debuta este año como asistente al Visor Fest. “Me lo han puesto en bandeja celebrándolo en Valencia”, explica. En su caso, significa reencontrarse con grupos que, aunque suene insólito, sonaban en las discotecas de la ruta del bakalao. “Aunque lo que más se pinchaba era tecno, siempre había hueco para un temazo de Happy Mondays o Then Jericho -que también actúan en la edición de este año-”. También le convence que acudan “grupos que fueron culto en su época, como los estadounidenses Buffalo Tom o los británicos Echobelly”.

Una cita musical familiar

Aunque la media de edad en Visor Fest pasa de los 50 años, desde la dirección destacan que hay muchas familias que van juntas desde el principio. “Hay una familia de Toledo que viene desde la primera edición y vuelven este año. He visto crecer a sus hijos”, cuenta Riofrío.

Esta “mujer-orquesta” del Visor Fest (es un festival pequeño y todos hacen de todo) guarda en la memoria momentos irrepetibles como la visita de Suede, el grupo de 'brit pop' de Brett Anderson, en 2023. “Brett lo dio todo. Lo veías en el escenario, cayéndose, levantándose… fue brutal. Como no sería la cosa que lo eligieron uno de los mejores conciertos del año”, cuenta.

El festival cuenta con una comunidad muy activa en redes que “desde que se anuncia el cartel, comienza a compartir ‘playlists’ con los temas de los artistas que vienen”, explica Riofrío. Pero también hay sitio para el descubrimiento: “El año pasado, por ejemplo, tocaron los belgas dEUS, que tuvieron un pequeño ‘boom’ en los 90 y mucha gente los conoció ahí. Fue un concierto que resultó una sorpresa para muchos”.

El compromiso de las bandas con el festival también llama la atención. La edición de 2019 se suspendió por una DANA que afectó Benidorm, donde se celebraba al principio. “Buffalo Tom y Happy Mondays, previstos para ese año, tocarán al final este 2025. Los grupos siempre han demostrado un compromiso total con nosotros e incluso hay muchas bandas que, cuando se van, nos dicen que se lo van a decir a colegas para que se animen a venir”.

En la lista de deseos del festival hay muchos grupos pero Riofrío prefiere ser cauta porque se está negociando con muchos de ellos para futuras ediciones. “Al ser pequeños, tenemos limitaciones presupuestarias. Mucha gente nos dice que traigamos a The Cure o Morrissey y claro, nos encantaría, pero sabemos que no podemos llegar a tanto”. Entre los que sí nos adelanta que les gustaría que acabaran tocando en Visor Fest están los británicos Ocean Colour Scene, iconos del brit pop de los 90. Quién sabe si aparecerán en el cartel del próximo año.