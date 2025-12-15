Redacción Uppers 15 DIC 2025 - 10:14h.

El cáncer fue detectado a tiempo en un chequeo que el sir británico, de 85 años, se hizo para una gira reciente

Cliff Richard, una de las más grandes estrellas de la historia del pop británico, ha revelado a sus 85 años que ha sido ha sido diagnosticado de cáncer de próstata, enfermedad de la que ha sido tratado durante el último año. En una entrevista a 'Good Morning Britain', el también actor ha subrayado que el cáncer fue detectado a tiempo en un chequeo que se hizo para una gira reciente y por el momento ha desaparecido.

"Iba a Australia y Nueva Zelanda y el promotor me dijo: 'Necesitamos tu seguro, así que tienes que hacerte una prueba'. Descubrieron que tenía... cáncer de próstata", contaba en dicho programa. "Lo bueno es que no era muy viejo, y además no había hecho metástasis. No se había movido, no se había metido en los huesos ni nada parecido", indicaba.

"No sé si va a volver. No podemos predecir ese tipo de cosas, pero es absolutamente necesario. Estoy convencido: hay que ir, hacerse la prueba y chequeos", aconsejaba el cantante de éxitos como 'The Young Ones', 'We Don't Talk Anymore', 'Summer Holiday' y, por supuesto, aquel 'Congratulations' que perdió en Eurovisión ante el 'La la la' de Massiel.

Mejorar la detección

Sir Cliff también dijo que quiere trabajar con Carlos de Inglaterra para mejorar la detección del cáncer en los hombres, después de que el monarca hablara la semana pasada sobre su propio tratamiento contra el cáncer y enfatizara la importancia de los controles para detectar el cáncer en una etapa temprana.

"Tenemos gobiernos que velan por nuestro país y por quienes lo habitan. Todos merecemos tener la misma posibilidad de hacernos la prueba y luego iniciar los tratamientos de forma temprana. Hace solo un año que estoy en contacto con el cáncer, pero la verdad es que cada vez que he hablado con alguien, este tema ha surgido, así que creo que nuestro gobierno debe escucharnos", ha explicado.

El tumor más diagnosticado en los varones

Con una estimación de 32.188 nuevos casos en España este año, el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en los varones, lo que representa aproximadamente el 23% de todos los tumores en hombres, según el informe de la sociedad científica Las cifras del cáncer en España de 2025. Sin embargo, ocupa el tercer lugar como responsable del número de fallecimientos por cáncer en varones españoles, con una clara reducción de la tasa de mortalidad de forma progresiva.