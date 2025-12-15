La actriz, de 63 años, presenta el filme 'Vida privada', en el que interpreta en francés a una psicoanalista

Más Jodie que nunca: cuando Foster decidió vivir en su propia piel

Compartir







A sus 63 años, Jodie Foster es una de las actrices más respetadas y admiradas de Hollywood tras seis décadas de carrera. Desde su revelación a los 13 años en 'Taxi Driver', se ha forjado una reputación por elegir personajes complejos, a menudo mujeres resilientes que se enfrentan a desafíos intimidantes, y ha allanado el camino para otras actrices y directoras desafiando los estándares misóginos de la industria.

En lugar de obsesionarse con la apariencia física, la doble ganadora del Oscar se mantiene ocupada con su carrera y su vida personal. Ahora estrena 'Vida privada', de la directora Rebecca Zlotowski, en la que interpreta, en francés, a una psicoanalista estadounidense instalada en París que atraviesa una crisis profesional y vital. Tras la sospechosa muerte de una de sus pacientes, inicia una investigación que le obligará a revisar su propia vida. Es decir, una nueva integrante para su galería de heroínas inteligentes.

La propia Foster se quiso ver a sí misma como una heroína durante gran parte de su vida, según confiesa en una entrevista en 'El País'. "Dejé todo eso de lado cuando nacieron mis hijos y cuando murió mi madre. De repente, apareció cierta humildad. Empecé a poder decir: ‘Te equivocaste’, ‘Eres una idiota’ o ‘No eres tan fuerte’. Si no aceptas ese lado vulnerable, estás perdido. A los 60 te duele la espalda, las rodillas, tienes bolsas bajo los ojos… Si no aceptas que estás envejeciendo y que pronto vas a morir, tienes un problema serio”, explica.

PUEDE INTERESARTE Jodie Foster o cuando intentan matar a Reagan para conquistarte y te marca de por vida

Los difíciles 50

Sin embargo, la edad también le ha enseñado a ser feliz. "Los 50 fueron muy difíciles. Tenía una sensación de no saber qué hacer, o de tener que competir con alguna vieja idea de mí. Ya no puedes hacer las cosas de antes, no puedes escalar esa montaña tan bien como lo hacías o no puedes salir en la portada de las revistas, ni hacer todo a la misma velocidad que lo hacías. Sientes que estás perdiendo, que intentas mantenerte al día con algo que no es real", admite en otra entrevista en la Cadena Ser.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Pero cuando cumplí 60 años sentí que hubo un cambio. De repente, todo eso ya no me importaba. Te das cuenta que te queda poco tiempo por delante y lo único que me importa desde entonces es asegurarme de que estaba siendo lo más feliz posible y de que ya no me interesaba los dramas”, subraya la actriz, que se casó en 2014 con la fotógrafa Alexandra Hedison.

En los Globos de Oro de 2013, mientras recogía el Premio Cecil B. DeMille, parecía despedirse del público, insinuando que dejaría la interpretación, aunque finalmente nunca lo hizo. "Cuando llegas a cierta edad, te aburres de ti misma. El secreto de crecer y de madurar consiste en superar esa fase de estar tan ensimismada. Lo interesante de verdad es cuando sientes curiosidad por otras personas y otras voces", afirma en conversación con 'El Mundo'.

Preocupación por las nuevas generaciones

A la actriz y directora, madre de dos hijos adolescentes, la preocupa el rumbo del mundo y la fragilidad de las generaciones más jóvenes. "Me dan pena. No tiene ni idea de lo hermosa que era la vida antes de todo esto. Viven atrapados en una especie de espejo infinito, convencidos de que existir es verse reflejados en él”, dice a 'El País'. “Veo que se empiezan a repetir los sufrimientos del pasado. Ese es el mundo que les tocará vivir a las nuevas generaciones”, asume, aunque aún quiere ser optimista. “Sigo creyendo que avanzamos hacia la justicia. Puede que yo no lo vea, pero llegará”, profetiza.