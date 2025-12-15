El hijo futbolista y casi desconocido de Phil Collins: “¡Dos grandes victorias hoy!”

Redacción Uppers 15 DIC 2025 - 13:58h.

Matthew, el menor de los hijos del músico británico, es futbolista del SV Austria Salzburg

La enfermedad degenerativa y adicciones que le impiden estar de pie en los conciertos

Phil Collins fue uno de los artistas más exitosos de los años 80 y 90, tanto en su carrera en solitario como con Genesis. Pero hace ya tiempo que su trayectoria se vio truncada por su precario estado de salud. Los años de tocar la batería le pasaron factura en forma de lesiones en la médula, y en su última gira ya cantaba sentado en el escenario porque era incapaz de ponerse en pie. Retirado de los escenarios en 2022, desde entonces tampoco se ha sentido motivado a crear nueva música, aunque al menos en el plano personal sí tiene más motivos para sonreír.

Padre de cinco hijos de tres matrimonios diferentes -Joey, Simon, Lily, Nicholas y Matthew-, su relación con ellos, en la actualidad, es cercana y de apoyo mutuo, aunque ha pasado por altibajos. El vínculo más estrecho lo mantiene con los dos menores. De hecho, se mudó a Suiza para estar cerca de ellos tras su divorcio de Orianne Cevey. Nic siguió sus pasos como baterista e incluso tocó con él tanto en su gira en solitario como en la de despedida de Genesis. Mientras que Matthew, de 21 años, ha forjado su propio camino en el mundo del deporte profesional como futbolista.

Grandes victorias

Meses después de los falsos rumores que situaban a Collins en cuidados paliativos, el legendario músico, de 74 años, ha reaparecido en una nueva y conmovedora fotografía compartida en redes sociales en la que se le ve sonriente y orgulloso junto a Matthew después de un partido del equipo de este, el SV Austria Salzburg de la liga austriaca. “¡Otras dos grandes victorias hoy!”, escribió el joven en la descripción de la imagen, que rápidamente se llenó de comentarios de cariño.

El apoyo del creador de 'In the Air Tonight' a la carrera de su hijo no es nuevo. En mayo también fue fotografiado en las gradas durante otro de los partidos de Matthew, demostrando su constante apoyo paternal. La unión familiar fue aún más patente con el comentario de Lily Collins, que escribió el comentario: "¡Esto me hace TAN feliz!".

Un camino propio

La carrera de Matthew en el fútbol comenzó en las categorías inferiores del Hanover de Alemania, país donde vivió parte de su infancia. Y si ha prosperado en este deporte ha sido gracias a su propio talento, no a la fama de su padre. Cuando el centrocampista se unió a la liga austriaca en 2023, su entrenador ni siquiera sabía de quién era hijo. “Buscamos en Google a los jugadores que probamos para conocer sus carreras pasadas. Fue entonces cuando descubrimos que Matthew es el hijo de Phil Collins. No lo fichamos como un truco publicitario. Se debe puramente a su habilidad futbolística“, comentó entonces el entrenador Manuel Ludwiger.