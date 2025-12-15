Elsa Punset, sobre cómo superar la muerte de un padre: "Pasar a ocupar su lugar social te remueve"

Además de la tristeza evidente, la desaparición de una figura parental altera nuestra estructura interna

Superar la muerte de un padre o una madre constituye uno de los desafíos emocionales más profundos en la vida adulta. Además de la tristeza evidente, este tipo de pérdida altera la estructura interna que sostiene decisiones, identidades y expectativas. La escritora y divulgadora Elsa Punset explica cómo recomponerse tras un trauma tan importante en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.

"Un día tus padres desaparecen y entonces de repente tú pasas a ocupar su lugar social -en la familia, la comunidad- y eso te remueve enormemente", describe la autora de 'Alas para volar' (Destino). La muerte de una figura parental suele activar emociones contradictorias: tristeza, enojo, alivio, culpa o desconcierto. Y no importa que "hayas tenido problemas con ellos, o que no os hayáis llevado del todo bien: es muy duro perder a tus padres", apunta.

Vivir en constante recolocación

Los padres influyen en la manera en que imaginamos nuestras capacidades, roles y prioridades. Su falta puede detonar una sensación de desconexión respecto de uno mismo. "Los humanos estamos constantemente recolocándonos. Por eso la felicidad es tan inestable, porque de alguna forma nunca llegas a un sitio y dices 'ya he llegado", subraya la experta.

Recuperar el rumbo tras la muerte de un padre o una madre implica reconstruir significado, restablecer estabilidad y redescubrir la propia identidad. En ese sentido, , resulta útil identificar qué valores, enseñanzas o prácticas de vida siguen siendo significativos y cuáles pueden transformarse.

"A mí lo que me ayuda es mirar a la naturaleza: nada se pierde, todo se transforma; todo vuelve a la tierra y vuelve a resurgir. Yo pienso que es volver a la naturaleza, volver a seguir sus ciclos, volver a vernos como parte de este ciclo de retorno, de transformación continua", explica Punset. Aunque el proceso de superación es exigente, es posible transitarlo de manera consciente y fortalecida, honrando el pasado mientras se reconfigura el futuro.

Cómo reconectar con la alegría

Tras la muerte de los progenitores, pero también después de vivir cualquier experiencia negativa -una ruptura, un fracaso, una enfermedad-, recuperar la sensación de bienestar puede parecer un desafío enorme. En realidad es un proceso gradual, no lineal, en el que es posible experimentar retrocesos inesperados. Se trata de desarrollar herramientas emocionales y cognitivas que nos permitan avanzar. "A veces la pregunta más sencilla te ayuda a reconectar con la alegría, pero no te la haces y es '¿esto me da alegría o no me la da?", concluye.