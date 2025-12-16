El asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele, supuestamente a manos de su hijo Nick ha dejado conmocionados al mundo de Hollywood donde todavía asimilan el suceso. La hija de la pareja fue quien encontró los cuerpos de sus padres ensangrentados por las heridas de las puñaladas que habían sufrido. Después de llamar a los servicios de emergencias, Romy Reiner fue a pedir ayuda a sus vecinos y amigos de sus padres, el actor Billy Crystal y también a Larry David. El cómico acudió apresurado ante la llamada de auxilio de Romy y cuando llegó a la casa presenció la terrible escena del crimen con los cuerpos de sus amigos sin vida tendidos en el suelo. Abc7 recoge el testimonio de otro vecino de la zona quien vio a Billy Crystal salir de la mansión de los Reines turbado y “a punto de llorar”. Robe Reiner y Billy Crystal además de vecinos eran muy amigos, llegando a trabajar juntos cuando el cómico interpretó el papel principal de una de las películas más míticas del director ‘Cuando Harry encontró a Sally’. El director de cine estadounidense Rob Reiner, fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner. La Policía ha detenido a su hijo mediano, Nick Reiner, acusado de ser el autor de los asesinatos. Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron conmocionados por estas muertes. “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, escribió el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) en X. “Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, agregó. La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (2021-2025) señaló, por su parte, que su obra “ha impactado a generaciones de estadounidenses”. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”. Para el actor Ben Stiller, Reiner era uno de sus directores “favoritos”: “Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. ‘Spinal Tap’ es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa. Era una persona amable y atenta, y realmente muy divertida”, dijo también en X. La pareja deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth. Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico gracias a éxitos como ‘When Harry met Sally’ (1989), ‘Stand by me’ (1986) o ‘The Princess Bride’ (1987), entre otros. Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood.