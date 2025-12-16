El hijo mediano de la pareja asesinada se encontraba como “desorientado” cuando entró en el hotel

Nick Reiner, en prisión por la muerte de sus padres, separado del resto de presos y bajo un protocolo antisuicidios

Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y su mujer, a los que se les acusa de haber asesinado, se alojó en un hotel de Santa Mónica la madrugada del crimen, dejando a su paso un rastro de sangre, según confirmaron a TMZ fuentes del hotel.

El ahora detenido llegó al The Pierside Santa Monica Hotel sobre las 04:00 de la madrugada del domingo, después de haber discutido violentamente con su padre durante una fiesta de Navidad.

En declaraciones de los testigos aseguran que el hijo mediano de la pareja se encontraba como “desorientado” cuando entró en el hotel, pero nadie apreció restos de sangre visible en la ropa de Nick.

Fue el personal de limpieza que acudió a la habitación del escritor quienes afirmaron haber encontrado la ducha y la cama llenas de sangre, además de unas sábanas colgadas en la ventana.

La detención del hijo del director de cine se llevó a cabo el lunes en plena calle por agentes del departamento de homicidios de la Policía de Los Ángeles.

Los asistentes a la fiesta de Navidad en la que supuestamente Nick y su padre Rob discutieron destacaron que el sospechoso del asesinato estaba drogado.

El joven batalló con las drogas desde adolescente

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable", dijo en una entrevista a People en 2016.

En ‘Being Charlie’ (2015), que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre, el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.

The Hollywood Reporter la reseñó durante su estreno como una mirada sincera e íntima a los entresijos de la familia Reiner durante los peores años de la adicción de Nick.

Rob Reiner, director de ‘When Harry Met Sally’ (1989), ‘The Princess Bride’ (1987) y ‘This is Spinal Tap’ (1984), la calificó como su filme más personal.

Durante la promoción de la película, Nick recordó esos tiempos en la calle, cuando "podría haber muerto", y su tiempo en rehabilitación.

"Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles", insistió.

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme.

Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó ‘When Harry met Sally’. Nick es el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.

La muerte de ambos cineastas ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, en los que el director era ampliamente conocido.