Buscan a Gina, una niña de 5 años desaparecida en El Prat, Barcelona

Redacción Cataluña 16 DIC 2025 - 11:28h.

Los Mossos d'Esquadra investigan el caso como una presunta sustracción parental: Gina desapareció el 13 de diciembre

Buscan a tres desaparecidos tras naufragar un pesquero portugués en la desembocadura del río Miño

Compartir







BarcelonaLa asociación SOS Desaparecidos ha difundido en sus redes sociales la búsqueda de Gina, una niña de 5 años que fue vista por última vez el pasado sábado 13 de diciembre en El Prat de Llobregat (Barcelona).

La pequeña no volvió junto a su madre tras un permiso de visitas del padre, por lo que los Mossos d'Esquadra están tratando el caso como una presunta sustracción parental.

Según han explicado fuentes policiales a Informativos Telecinco, se trata de un incumplimiento de un régimen establecido entre los progenitores y por ahora se desconoce el paradero de la menor y del padre.

Pelo rubio y rizado

Ante esta situación, SOS Desaparecidos ha difundido un cartel para extender el alcance de la búsqueda con la imagen de Gina, que mide 1,05 metros y tiene el pelo rubio y rizado.

PUEDE INTERESARTE Aparece una nota de despedida en el coche del hombre desaparecido en una playa de Muxía: fue a esparcir las cenizas de su esposa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La asociación también ha compartido los datos de Facundo Nahuel D.S, el padre, de 36 años, con una estatura de 1,88 metros, pelo rapado, ojos verdes y tatuaje en la mano.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de estas personas desaparecidas, ruegan contactar con SOS Desaparecidos que, desde 2007, colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.