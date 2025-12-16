Rocío Amaro 16 DIC 2025 - 11:25h.

Ofrecía masajes sin titulación y realizaba tocamientos sin consentimiento, además de grabar imágenes íntimas que usaba para coaccionar a las víctimas

La Guardia Civil ha identificado al menos a dos mujeres afectadas, aunque no descarta que existan más

SevillaLa Guardia Civil ha detenido a un vecino de Isla Mayor, Sevilla, como presunto autor de los delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. Según ha informado el Instituto Armado, el arrestado se hacía pasar por masajista y fisioterapeuta para contactar con sus víctimas, pese a no contar con ninguna titulación que le habilitara para ejercer esta actividad.

De acuerdo con la investigación, el detenido ofrecía sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales, donde se anunciaba como profesional del masaje y de tratamientos terapéuticos. Una vez establecía contacto con las mujeres interesadas, acudía a realizar los supuestos masajes, careciendo de cualquier tipo de acreditación profesional.

Tocamientos sin consentimiento y grabación de imágenes íntimas

Tras ganarse la confianza de las víctimas, el arrestado realizaba tocamientos y actos de carácter sexual sin el consentimiento expreso de las afectadas. Además, aprovechando la situación y mediante engaño, realizaba fotografías de carácter íntimo, que posteriormente utilizaba para coaccionarlas.

Según la Guardia Civil, el hombre amenazaba con difundir esas imágenes entre familiares o personas del entorno de las víctimas si no accedían a mantener relaciones sexuales. Hasta el momento, se tiene constancia de que ha difundido en al menos dos ocasiones fotografías íntimas a terceras personas sin autorización de las afectadas.

Registro domiciliario y material intervenido

Durante el registro efectuado en el domicilio del detenido, los agentes han incautado material informático y teléfonos móviles, que se encuentran actualmente en fase de análisis. La investigación ha permitido identificar, por ahora, a dos víctimas, aunque no se descarta que puedan existir más personas afectadas por hechos similares.

La operación ha sido desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil del municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, que mantiene abierta la investigación.