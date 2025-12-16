Agencia EFE 16 DIC 2025 - 12:18h.

Fuentes de la investigación barajan la desaparición esté relacionada con las fuertes lluvias

Rescatan en Alhama de Murcia a un hombre que había sido arrastrado por una riada: se aferró a un árbol

Efectivos de Policía Local han encontrado alrededor de las 10 horas el cuerpo sin vida de un ciclista, que se encontraba desaparecido desde la tarde del lunes, en el cauce de la rambla de Las Moreras, en la localidad murciana de Mazarrón.

Aunque todavía se desconocen las causas del fallecimiento, fuentes próximas a la investigación barajan la posibilidad de que esté relacionado con las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona.

El ciclista había salido ayer por la tarde a pasear junto a la citada rambla y a por la noche, al no haber regresado a casa, su familia dio aviso a la Policía Local de su desaparición.

El rescate de un hombre arrastrado por una riada en Murcia

Este lunes, la Guardia Civil ha rescatado este lunes a un hombre que tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera en Alhama de Murcia había conseguido aferrarse a un árbol.

Según han informado fuentes de este cuerpo, alrededor de las 7 horas del lunes se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había sido arrastrado por una riada en la rambla Guadalentín, a su paso por la carretera que une Alhama de Murcia con el polígono industrial de la localidad.

Las fuertes lluvias en la zona fueron las causantes de esta riada, que arrastró al hombre varios metros, hasta que pudo agarrarse a un árbol, desde el que pidió auxilio.