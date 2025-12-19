Qué fue de Marta Valverde: la actriz y cantante que brilló en los 90 

Inés Gutiérrez 19 DIC 2025 - 20:00h.

Marta Valverde es una de las actrices de teatro musical más reconocidas de nuestro país

MadridSu apellido fue durante mucho tiempo uno de los más conocidos del mundo del espectáculo. Gracias a su padre, Lorenzo Valverde (fallecido en 2021), pero también a que tanto Marta Valverde como su hermana Loreto decidieron seguir sus pasos en lo musical y en lo interpretativo, aunque cada una de ellas a su manera.

Mientras Loreto construía su carrera como presentadora de televisión, Marta optaba por los musicales, donde comenzó cuando solo era una niña. Su primera oportunidad en el sector le llegó cuando solo tenía 14 años y desde entonces el trabajo no le ha faltado, alternando épocas en las que ha brillado con más fuerza con otras más discretas.

Durante los años 90, Marta se convirtió en una figura indispensable y, aunque con el paso del tiempo las cosas se han ido calmando y su nombre ha dejado de sonar en todas partes, no ha sido así sobre las tablas, donde siempre ha tenido su lugar y el reconocimiento que merece. Que ya no brille como antes no quiere decir que haya dejado de brillar y por eso que uno de sus últimos proyectos haya sido de la mano de Antonio Banderas solo sorprendió a quien no conocía su trayectoria previa.

Nacida en Valladolid en 1962, Marta siempre tuvo claro que el mundo del espectáculo era su meta, tanto como cantante como en su faceta de actriz, por lo que no sorprende demasiado que el teatro musical haya sido el lugar en el que más cómoda se ha encontrado y donde nunca le han faltado oportunidades. A pesar de ello, también grabo dos discos, Caramelo y Angelo, y lo hizo junto a su hermana Marta.

Durante los años 90 se convirtió en una presencia habitual de la pequeña pantalla, algo que también logró de la mano de su hermana, tanto como presentadoras, como protagonizando sketches o presentando sus propias canciones. Con el paso del tiempo su presencia en pantalla fue disminuyendo y cada vez se supo menos de ella, poniéndose el foco en las nuevas estrellas que iban surgiendo. Ella decidió apostar por el teatro musical y eso hizo que su presencia en televisión fuera menor.

Ha participado en algunos programas de televisión, como Supervivientes o La Granja, donde resultó ganadora, también se ha dejado ver en algunos programas de Pasapalabra, pero principalmente ha estado centrada en su carrera teatral. Ha participado en producciones como Cabaret, Mamma Mía! o La llamada, de los Javis.

Siendo así, no sorprende demasiado que Antonio Banderas haya querido contar con ella en Gipsy, uno de sus últimos proyectos, algo que para la actriz ha sido un regalo, pues parece tener solo buenas palabras para quien ha sido su director. “Trabajar con Antonio Banderas es maravilloso”, dijo durante una entrevista en Y ahora Sonsoles. “Es muy generoso y hace mucho por la cultura de este país. Ayuda a muchísima gente y no tengo más que palabras de agradecimiento a él y su equipo”.

En lo personal, Marta tiene un hijo, Blas, fruto de su relación con Blas San José.