Mar Regueras fue la primera presentadora de 'El Grand Prix' junto a Ramón García

MadridDurante los años 90 la televisión española se llenó de nuevos programas y rostros cargados de talento que vieron como sus carreras comenzaban a despegar. Muchos de ellos dieron sus primeros pasos como presentadores de televisión para después aportar por su carrera como actores o actrices, otros siguieron ligados al mundo de la tele.

No son pocos los que vieron como, tras muchos años trabajando duro para conseguir hacerse un lugar, el teléfono dejaba de sonar y las ofertas escaseaban. Este fue el caso de Mar Regueras, que no ha dudado en señalar cómo en el caso de las mujeres esto está, muchas veces, ligado a su edad.

Para ella fue un cambio complicado, una situación que le afectó emocionalmente y de la que ha querido hablar en algunas de las entrevistas que ha concedido para poder darle visibilidad a un tema que afecta cada vez a más personas, el del edadismo.

Qué fue de Mar Regueras: de actriz de cine y presentadora a un perfil mucho más discreto

Hubo un tiempo en el que Mar Regueras era uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, gracias a su papel como presentadora en concursos tan importantes como El gran juego de la Oca o El Grand Prix, siendo ella la primera en acompañar a Ramón García y explicar cómo funcionaban los juegos que actualmente siguen divirtiendo al abuelo y el niño.

Estos programas fueron el pistoletazo de salida para otros muchos proyectos relacionados con la interpretación que ella supo aprovechar. Gracias a eso pudimos verla en series como A las once en casa, El comisario o Herederos. En 2002 incluso consiguió una nominación como mejor actriz de reparto a los premios Goya por su participación en Rencor.

Su vida personal también le llevó a llenar las páginas de las revistas del corazón, principalmente por su relación con Toni Cantó, con quien tuvo una hija, Violeta. La relación terminó un tiempo después del nacimiento de la pequeña. Tampoco las propuestas laborales. El teléfono dejó de sonar, los proyectos dejaron de llegar y esto fue un duro golpe para Mar, quien después revelaría que esto le ocasionó una crisis económica, lo que también le afectó a nivel emocional, sufriendo periodos depresivos.

Una situación a la que hizo frente de la mejor manera que pudo, apostando por trabajar, aunque no pudiera ser de lo suyo. Primero trabajó en una empresa del sector inmobiliario y después pudo conseguir trabajo en una notaría, empleo que todavía mantiene a día de hoy y del que habló durante una entrevista en Espejo Público.

“Llevo 11 años sin vivir de mi profesión. Yo creo que el éxito de lo que sea es poder vivir de tu profesión, y yo ahora mismo no puedo vivir de mi profesión, y sigo sin entender muy bien el motivo”, explicó. “Ha sido durísimo, al final una persona creyó en mí y estoy trabajando en una notaría. No es lo mío, no es que esté feliz, pero me siento afortunada porque he aprendido una profesión”.

También quiso destacar que, con el regreso de El Grand Prix, volvió el presentador original, “maravilloso y un gran profesional. Sin embargo, las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas, de la edad que yo tenía en ese momento”.