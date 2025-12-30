Ni invencible ni acabado: los 50 años de Tiger Woods entre la leyenda y la fragilidad

Con 50 recién cumplidos Tiger Woods parece más cerca del circuito de veteranos que de repetir éxitos en el circuito profesional

Tiger Woods, el famoso más tacaño

Compartir







Cada 30 de diciembre, Tiger Woods cumple años y en 2025 hace nada menos que 50, y lo hace desde una posición extraña para alguien que cambió la historia del golf, al estar lejos del foco competitivo, alejado de los podios y arrastrando secuelas físicas de una carrera que desafió todos los límites. Pero eso no quita que estemos ante una leyenda viva, símbolo de todo lo que es posible… y de todo lo que se puede perder.

El ascenso: más que un prodigio

Cuando Tiger Woods dijo "Hola, mundo" al convertirse en profesional en 1996, no era solo una frase de marketing. Era una declaración de intenciones. En apenas un año, se convirtió en el ganador más joven del Masters con una actuación histórica, marcando un antes y un después. Con solo 21 años, dominaba Augusta como si llevara décadas en el circuito. Sus golpes eran quirúrgicos y su mentalidad, inquebrantable. Su imagen, la de un atleta afroamericano en un deporte elitista y tradicionalmente blanco, rompía moldes y abría puertas.

PUEDE INTERESARTE Cinco campos de golf en España en los que practicar tu deporte favorito

Durante más de una década, Woods no solo fue el mejor golfista del mundo. Fue el deportista más temido del planeta. Ganó 15 majors, solo superado por Jack Nicklaus, y empató con Sam Snead como el jugador con más títulos del PGA Tour (82). Más allá de los récords, lo que definía a Tiger era la manera en que ganaba, imponiendo respeto y cambiando por completo el clima emocional de un torneo con su sola presencia.

La caída y el retorno imposible de un mito

Pero nadie es invencible. Ni siquiera Tiger. En 2009, la perfección comenzó a resquebrajarse. Primero fue un accidente de coche en la entrada de su casa en Florida. Luego, una cascada de revelaciones extramatrimoniales que destrozó su imagen pública. Su matrimonio se rompió, sus patrocinadores le dieron la espalda, y su leyenda deportiva quedó atrapada en el fango del escándalo. No volvió a ganar un major en más de una década.

PUEDE INTERESARTE Bienestar físico y mental: descubre los beneficios de jugar al golf pasados los 50

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A ese golpe personal se sumaron varias lesiones, entre las que se incluyen cirugías de espalda, de rodilla, de nuevo de espalda… Su cuerpo, que parecía esculpido para la eternidad, comenzó a fallarle como si le pasara factura por cada swing imposible que hubiera realizado hasta entonces. Su lista de abandonos y recaídas fue creciendo, y la pregunta flotaba en el ambiente: ¿era este el fin?

Y entonces, cuando ya pocos creían en él, Woods hizo lo que solo los grandes saben hacer: volvió. En 2019, con 43 años y un cuerpo remendado por la cirugía, ganó de nuevo el Masters de Augusta. La escena de Tiger con el puño cerrado, sonriendo al cielo, fue mucho más que una victoria. Fue una redención. Un testimonio de resiliencia. Una vuelta a casa.

Aquel triunfo cerraba un círculo emocional. El joven que había abrazado a su padre Earl tras su primer Masters en 1997, ahora era abrazado por su hijo Charlie tras el último. El ciclo completo, con heridas y todo.

Ya en 2025, Tiger Woods ha estado lejos del circuito regular. Su último torneo oficial fue en julio de 2024. Las secuelas del brutal accidente de coche de 2021, en el que casi pierde la pierna derecha, siguen condicionando su movilidad. Pero acaba de alcanzar una nueva etapa: desde hoy es oficialmente elegible para el PGA Tour Champions, el circuito senior para golfistas mayores de 50 años.

Nadie sabe si volverá a competir. Él mismo lo ha dicho: su cuerpo solo le permite elegir con cuentagotas qué torneos jugar. Pero eso parece secundario. En los últimos años, su papel ha cambiado. Ahora es guía. Mentor. Padre. Su hijo Charlie, con apenas 16 años, empieza a despuntar en torneos juveniles. Y Tiger no se pierde un entrenamiento, un torneo ni una oportunidad de acompañarlo en el campo. No con la presión de ser un prodigio, sino con la calma de quien ha sobrevivido a sí mismo.

Empresario, diseñador y arquitecto de su propio legado

Más allá del campo de golf, Tiger Woods ha sabido construir una carrera paralela como empresario. A través de su firma TGR Ventures ha impulsado proyectos que van desde el diseño de campos (TGR Design) hasta la organización de eventos (TGR Live), pasando por la restauración (The Woods Jupiter) o su fundación educativa, la TGR Foundation. Su visión siempre ha sido la misma: extender la experiencia del golf más allá del green y abrir puertas a quienes, como él, un día soñaron desde fuera del circuito tradicional.

En los últimos años, ha ampliado aún más ese universo: cofundó TMRW Sports junto a Rory McIlroy, una liga que mezcla tecnología y deporte; lanzó su propia marca de ropa, Sun Day Red, tras romper con Nike; y participa en cadenas de ocio como PopStroke o en simuladores de golf de alta gama como Full Swing Golf. Lejos de ser solo una figura nostálgica, Woods sigue empujando los límites del golf, ahora desde los despachos, las ideas y el impacto social. Su leyenda ya no depende del próximo hoyo.

La figura más grande del mundo del golf

Cumplir 50 años significa poco cuando tu figura ha trascendido el deporte. Woods no fue solo un golfista: fue un fenómeno cultural. Elevó el golf a audiencias que nunca lo habían mirado. Transformó los contratos publicitarios en la élite del deporte. Hizo que Nike apostara millones en palos de golf. Provocó que chicos negros quisieran coger un hierro 7 en lugar de un balón de baloncesto.

Pero también fue un espejo incómodo. Su vida personal exhibió contradicciones, fragilidades, decisiones equivocadas. Mostró que incluso los mitos pueden romperse. Y eso, en cierto modo, también lo humanizó. Lo hizo real.