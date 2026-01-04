Inés Gutiérrez 04 ENE 2026 - 21:00h.

Pasó de ser un niño actor a alejarse de la interpretación y priorizar su carrera como veterinario

MadridEn la memoria de todo el mundo está la versión de Charlie y la fábrica de chocolate protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore, pero quienes son aficionados al cine desde hace tiempo son conscientes de que esta es solo una versión nueva del libro de Roald Dahl. Ni siquiera es la primera película que hay sobre esta novela, porque en 1971 ya se llevó a las pantallas.

En esa ocasión, fue Gene Wilder quien se encargó de dar vida al carismático Willy Wonka, un experto chocolatero que mostraba su fábrica a varios niños. Entre ellos estaba el pequeño Charlie, interpretado por Peter Ostrum, un joven cargado de talento y del que se esperaba que triunfara en el mundo del cine, pero lejos de ser así, optó por un camino completamente diferente. Esta fue su única película.

Qué fue del actor Peter Ostrum: de su papel estelar en Willy Wonka a convertirse en veterinario

El trabajo de Peter Ostrum interpretando a Charlie Bucket fue muy aplaudido, las capacidades del joven, que era un adolescente en ese momento (tenía 12 años al ser seleccionado). Se esperaba que el éxito de esta película le sirviera como trampolín, era su primer papel y dio vida a uno de los protagonistas de la película, por lo que no habría sido raro que este fuera solo el comienzo de una exitosa carrera en el mundo de la interpretación. No fue esto lo que sucedió, de hecho su camino fue completamente opuesto porque este fue su primer y último papel en el cine.

El motivo fue que su verdadera vocación se cruzó en su vida porque, tras rodar la película, regresó a su casa familiar y poco tiempo después sus padres compararon un caballo, lo que cambió para siempre el destino de Peter. Su pasión por los animales pudo más y decidió estudiar veterinaria, tras sentirse inspirado por el veterinario que trataba a los animales de la familia. En 1984, recibió su Doctorado en Medicina Veterinaria de Cornell University College y desde entonces se ha estado dedicando a esta profesión, atendiendo a caballos y vacas en Lowville, Nueva York. Se jubiló en 2023.

Si para Charlie fue clave encontrar el billete dorado que le abrió las puertas de la fábrica de chocolates de Willy Wonka y de una nueva vida, para Peter ese punto de inflexión fue la llegada de ese nuevo miembro a la familia. También su elección de no firmar un contrato que le atara por tres proyectos tras ese rodaje, quería tener libertad de escoger qué hacer. Si bien al terminar la universidad mostró de nuevo interés por el teatro, no llegó a conseguir nuevos papeles y finalmente se centró en la veterinaria.

En cuanto a su vida persona, a finales de los años 80 se casó con Loretta M. Lepkowski y junto a ella ha tenido dos hijos, Helenka y Leif. Este último parece haber heredado parte del amor por la interpretación que su padre tuvo en el pasado, porque ha participado en algunas funciones de teatro.