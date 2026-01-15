Abogada y argentina: así es la mujer con la que Imanol Arias se ha casado por tercera vez a los 69 años

El actor ha contraído matrimonio con Nélida Inés Grajales, cuya carrera profesional ha estado vinculada a la administración pública y política en su país

Divorcio, polémicas y deudas: Imanol Arias, de 'sex symbol' de los 80 a encarnar como nadie al cabeza de familia medio

Compartir







A punto de cumplir 70 años, Imanol Arias ha vuelto a apostar por el amor en un momento de su vida en el que muchos optan por la tranquilidad o la reflexión, demostrando que la ilusión sentimental no tiene por qué desvanecerse con la edad. El veterano actor ha sorprendido a la opinión pública al anunciar su tercer matrimonio, después de los que protagonizó con Socorro Anadón e Irene Meritxell (con Pastora Vega nunca llegó a haber enlace oficial).

La mujer con la que Arias ha pasado por el altar es Nélida Inés Grajales, una abogada argentina de perfil discreto que ha mantenido su vida fuera de los focos mediáticos a pesar de su ahora pública relación con el protagonista de 'Cuéntame'. El vínculo entre ambos comenzó meses atrás y ahora se ha consolidado con una ceremonia íntima celebrada “hace pocos días”, según han confirmado el propio intérprete a El Correo Vasco.

Profesional del mundo jurídico y de gestión

Nélida Grajales no pertenece al ámbito del espectáculo, sino al mundo jurídico y de gestión. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata y su carrera profesional ha estado vinculada a la administración pública y política en Argentina. Ha desempeñado funciones administrativas en la Cámara de Diputados de la Nación y, posteriormente, trabajó como asesora en el Senado argentino entre 2013 y 2021. Además de su experiencia en el sector público, también ha ejercido labores de gestión de recursos humanos en el sector privado, concretamente en el sector hotelero en Mar del Plata.

PUEDE INTERESARTE Ana Duato regresa al teatro tras más de 20 años: la sorpresa de Imanol Arias en el estreno

El perfil de Grajales, austero y profesional, contrasta con el brillo mediático que ha caracterizado otras parejas del actor, hecho que Arias aparentemente valora en esta etapa de su vida, priorizando la discreción y la estabilidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La historia entre Arias y Grajales comenzó cuando se conocieron años atrás, aunque fue durante una gira teatral del actor en Argentina donde su relación se reavivó y se consolidó tras un reencuentro casual. Desde entonces, la pareja ha compartido tiempo en Madrid, donde residen juntos, convirtiéndose en una presencia habitual en su entorno cotidiano.

Una boda en el mejor momento

Este matrimonio llega en un momento especialmente pleno para Arias, quien además de renovar su vida sentimental se prepara para convertirse en abuelo por primera vez gracias a su hijo Jon, fruto de su relación con la actriz Pastora Vega.

La trayectoria sentimental de Imanol Arias ha sido extensa. Estuvo casado con Socorro Anadón entre 1980 y 1983. Luego mantuvo una larga relación entre 1984 y 2009 con Pastora Vega, fruto de la cual son sus dos hijos, Jon y Daniel. Más recientemente estuvo casado con Irene Meritxell, fotógrafa y empresaria, entre 2010 y 2021. Su último romance conocido fue con la profesora de yoga Nuria Gutiérrez de Cos, con quien fue fotografiado en 2023.

Cada una de estas etapas ha marcado momentos distintos en la vida personal y profesional del actor, y su nueva unión pone de manifiesto su convicción de que nunca es tarde para volver a ilusionarse. En lo profesional tampoco puede quejarse, pues triunfa en televisión con la serie 'Innato', estrena en salas de cine la película 'El molino' y sobre las tablas está representando junto a María Barranco la obra 'Mejor no decirlo'.