La joven de 26 años protagoniza un nuevo vídeo de TikTok con el aclamado cineasta que se ha hecho viral

El divertido test femenino que le hace a Scorsese su hija Francesca: "Lo ha hecho mejor de lo esperado"

Francesca Scorsese se ha convertido en una celebridad en las redes sociales gracias a sus divertidos vídeos junto a su padre Martin, el legendario director de 'Taxi Driver', 'Toro Salvaje' o 'Uno de los Nuestros'. La menor de las tres hijas del realizador lleva tiempo formando un entrañable dúo intergeneracional con su progenitor que hace las delicias de sus seguidores en TikTok, presentando a los más jóvenes una faceta desconocida (y muy divertida) del aclamado cineasta.

El último vídeo que han protagonizado ambos se ha convertido en un éxito viral y ha generado multitud de reacciones de sus más de 433.000 seguidores en TikTok, que celebran el ingenio y la complicidad que se genera entre los dos. En las imágenes, la joven actriz de 26 años pone a prueba a su padre con una serie de preguntas sobre 'red flags' en pareja, sin que el oscarizado director sospeche que en realidad está opinando sobre sí mismo.

Las 'red flags' según Mr. Scorsese

Francesca presenta el desafío preguntando a Martin si entiende los términos 'red flag' y 'green flag', referencias populares entre la Generación Z para identificar señales negativas o positivas en potenciales parejas. El director acepta el reto y se presta a evaluar una lista de supuestos atributos de quien cree que es un pretendiente amoroso de su hija. Durante el juego, el bueno de Scorsese no duda en calificar como 'red flags' comportamientos como “quejarse mucho” o “ser muy reservado”, mientras que da su aprobación a "leer mucho" o "estar obsesionado con los perros".

Sin advertir que realmente todas las cualidades que le sugiere su hija se ajustan como un guante a su propia personalidad, Scorsese descalifica tajantemente la idea de salir con alguien del mundo del cine, afirmando con un gesto de desaprobación: “Oh, es una red flag total. ¡Cualquier cosa que tenga que ver con cine!”. Aunque después admite con poco entusiasmo que, dado que Francesca también se dedica al cine, quizás podría funcionar.

Al final del juego, el director de 'El lobo de Wall Street' concluye que el candidato que ha descrito su hija definitivamente no es recomendable, debido a la gran cantidad de 'red flags' que atesora. La hilarante broma alcanza su punto álgido cuando ella le revela que todas esas presuntas señales negativas no son más que una fiel descripción de sí mismo: "'¡Papá, eres tú!". Entonces el cineasta, sorprendido, reacciona con una mezcla de humor y autocrítica: “¿Es sobre mí? ¡Entonces mira lo que ha pasado! Banderas rojas, no, deberías alejarte de personas como yo”.

Complicidad viral

El video acumuló rápidamente miles de "me gusta" y comentarios, y los espectadores elogiaron la calidez y la química de la pareja. "Su dinámica es demasiado buena. Sinceramente, me alegro mucho de que parezca que tiene una buena relación con su padre", "el giro de 'Shutter Island' no es nada comparado con este vídeo", "qué maravillosa relación padre-hija" o "siempre me encanta el contenido que hacen juntos" fueron algunas de las relaciones que suscitó la publicación. La complicidad con su padre se ha convertido en una marca de los videos de Francesca, que en ocasiones anteriores ya ha hecho que su padre participe sin ser consciente en retos y tendencias virales.