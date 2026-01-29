La familia numerosa de Martina Klein y Alex Corretja: tres hijos mayores y una hija pequeña en común

La modelo y el extenista han formado una familia plural basada en la comunicación y el respeto

Martina Klein desvela su desafortunada anécdota con la reina Letizia: "Le pisé el pie"

Compartir







Martina Klein y Álex Corretja han formado una familia numerosa muy del siglo XXI. Plural, espontánea, con ritmo propio y un equilibrio que se cultiva día a día. Juntos tienen cuatro hijos de distintas etapas vitales y vínculos que han encontrado un eje común en el respeto, la comunicación y un afecto sincero entre todos sus miembros.

Martina y Álex cruzaron sus caminos en 2010, cuando ya acumulaban carreras potentes a la espalda. Ella, referente de la televisión y la moda en España. Él, exnúmero dos del mundo del tenis y respetado analista del mundo de la raqueta.

La 'tribu' que han formado juntos va mucho más allá de la idea clásica de familia. Aquí no hay moldes, sino adaptación, respeto por las trayectorias previas de cada uno y un sentido de juego en equipo. "Tenemos muchos hijos, pero hemos creado una estructura familiar sólida", aseguraba la pareja en 'El Español'.

PUEDE INTERESARTE De cuando Martina Klein y Lenny Kravitz se apretaban y Lenny se llevaba la ropa por la cara

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pablo es el hijo mayor de Martina, fruto de la relación que mantuvo con el músico Álex de la Nuez. Acaba de cumplir 21 años y llama la atención por su gran parecido físico con su madre. "Ha sido un privilegio conducirte hasta la frontera que, dicen, marca el principio de la vida adulta, a veces bajo el ala, otras, de la mano y, de un tiempo a esta parte, a distancia prudencial (...) Gracias, hijo, por darme el mejor regalo cuando naciste", escribía la orgullosa madre para felicitarle por su cumpleaños en un post de Instagram.

Aroa y Carla son las hijas mayores de Corretja con su exesposa Marta Cors. Están ya en la edad adulta -21 y 20 años respectivamente- y han ido encontrando sus propios caminos. Por ejemplo, Aroa ha estado vinculada al mundo del baile y la enseñanza en la Escuela de Sant Cugat, combinando disciplina artística con actividades formativas. Las dos se integraron con cariño en la vida de Martina y Pablo.

El corazón emocional de la familia

En 2017 la familia 'ensamblada' dio la bienvenida a Érika, la primera hija en común de la pareja, quien no tardó en convertirse en el corazón emocional del hogar. La pequeña ha crecido entre amor, rutinas familiares y pequeñas tradiciones. Eso sí, Álex y Martina han procurado siempre proteger la intimidad de sus vástagos, al menos hasta que han sido mayores de edad, por lo que apenas hay imágenes con ellos en sus redes sociales.

Una familia moderna

"Tenemos la suerte de formar un buen equipo entre los dos. Poder cubrirnos cuando uno está fuera. Además, los mayores ya son mayores y, más o menos, la estructura se irá sosteniendo", confesaba la pareja en la mencionada entrevista a 'El Español'. Ninguno de los hijos ha sido empujado a seguir los pasos profesionales de sus padres. La consigna siempre ha sido que cada uno elija lo que de verdad le apasiona. Porque la familia, cuando es de verdad, siempre suma.