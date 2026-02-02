Qué fue de Elizabeth Berkley, la actriz de 'Salvados por la campana' que bajó al infierno con 'Showgirls'

Inés Gutiérrez 02 FEB 2026 - 20:00h.

MadridHay series que marcan la vida de quienes las ven, pero también de los actores que las protagonizan, porque suponen el principio de su carrera, ese empujón que todos los intérpretes esperan para que todo el mundo pueda ver su talento y les tengan en cuenta para futuros proyectos. Esto pasó con Salvados por la campana, aunque no todos sus actores y actrices corrieron la misma suerte.

Algunos quedaron ligados a sus personajes para siempre, otros pudieron aprovechar el tirón para enlazar varios proyectos y otros vieron como su fama se apagaba con la misma velocidad con la que se había encendido. En el caso de Elizabeth Berkley pasó un poco de cada una de estas cosas, porque para muchos siempre será la actriz de Salvados por la campana, pero otros mucho ni siquiera recordarán que salía en esa serie gracias a todo lo que pasó en su vida después.

Qué fue de Elizabeth Berkley, la actriz de 'Salvados por la campana' y ‘Showgirls’

Las oportunidades están para aprovecharlas o por lo menos eso debió pensar Elizabeth Berkeley cuando le ofrecieron el personaje principal de la película Showgirls. Un film que actualmente se considera de culto, pero que en su momento fue todo un fracaso, tanto es así que acabó con la carrera de la actriz.

Dedicarse al mundo de la interpretación había sido su sueño desde pequeña, hacía danza, estudió música y también se formó como actriz. Nacida en Michigan, no dudó en mudarse a Nueva York en busca de una oportunidad y para completar su formación como bailarina. Hizo muchas audiciones a lo largo de su vida, pero fue con Salvados por la campana cuando todo cambió. Su personaje ni siquiera existía cuando hizo el casting, ella se presentó para otro papel, pero quedaron tan sorprendidos con ella que crearon a Jessie Spano para poder contar con su presencia.

Parecía que las cosas iban bien, pero en 1995 la seleccionaron para protagonizar la cinta de Paul Verhoeven y todo cambió. La crítica fue despiadada y llegaron a señalar que la película podía considerarse casi pornográfica, tampoco la actuación de Elizabeth se escapó de recibir las críticas más feroces. Esto provocó que su agente dejara de trabajar con ella y que le fuera muy complicado conseguir uno nuevo.

No se desanimó y siguió participando en proyectos, como El club de las primeras esposas o Un domingo cualquiera. En 2001 formó parte del reparto de La maldición del escorpión de jade, de Woody Allen. Ha participado en algunos capítulos de algunas series, también ha concursado en programas de televisión, como Dancing with the stars, pero nunca con un papel protagonista como el de Showgirls.

Si su carrera no fue sencilla, parece que su vida personal lo compensa, porque en el año 2000, durante una clase de baile, conoció a Greg Lauren, artista y sobrino del diseñador Ralph Lauren, y dos años después se casaron. En 2012 nació su hijo, Skye Cole, motivo por el que también se tomó su carrera con más calma.