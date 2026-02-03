Celia Molina 03 FEB 2026 - 13:54h.

'Channel 4' estrena este 4 de febrero 'The Trial', un documental que muestra nuevos audios del cantante sobre su relación con los niños

La película maldita de Michael Jackson: secretos, demandas y un final reescrito

Casi siete años después del estreno de 'Leaving Neverland', el documental en el que dos hombres acusaban a Michael Jackson de haberles agredido sexualmente cuando eran niños, 'Channel 4' está a punto de estrenar otra producción que hará tambalear de nuevo la reputación del fallecido cantante. En 2019, Wade Robson y James Safechuck aceptaron contar frente a las cámaras las presuntas agresiones sexuales que sufrieron por parte del 'Rey del Pop', después de que éste conociera al pequeño James en un anuncio de 'Pepsi' y a Wade por la fama internacional que le dieron las imitaciones de sus bailes.

Su escandaloso testimonio muestra a un Jackson aterrador, que se infiltraba sibilinamente en las familias de estos niños para ganarse su confianza y la de sus padres y así poder quedarse solo con ellos en una habitación. Ya de adultos, aunque todavía muy afectados, Robson y Safechuck describen con detalle cómo Michael les "obligaba" a mantener relaciones sexuales con él en cada rincón escondido de Neverland, la casa-parque temático que poseía el artista, disfrazando sus delitos como un actor de amor.

Tras la muerte del cantante en 2009, las presuntas víctimas denunciaron a las compañías responsables de Jackson, que no velaron por su integridad y, aunque en principio el caso fue desestimado, un juez lo reabrió en 2023, quedando pendiente el juicio para este mismo año.

"A los niños les gusta tocarme y abrazarme"

Ahora, un nuevo documental, titulado 'The Trial', va a sacar a la luz los inquietantes audios grabados durante la celebración del juicio en el que se acusó a Michael de haber abusado de un niño de 13 años y en los que el cantante expresa sus sentimientos más íntimos (y perturbadores) sobre los menores. El diario 'The New York Post' se ha adelantado a la emisión y ha publicado algunos extractos en los que se escucha al propio Jackson decir cosas como: "Si me dijeras ahora mismo que debo tener una vida sin niños, me mataría. A los niños les gusta tocarme y abrazarme. Terminan enamorándose de mi personalidad y eso me ha metido en problemas".

Estas declaraciones las habría hecho el cantante en el año 2005, cuando se enfrentaba en California a14 cargos, entre ellos, cuatro de abuso sexual a un menor y otros cuatro de emborrachar a un menor para poder abusar de él y de conspirar en secreto para mantener cautivos al niño y a su familia en su rancho Neverland en Santa Bárbara, donde, presuntamente, se producían la mayoría de las agresiones. El denunciante era Garvin Arvizo, que por entonces tenía 13 años y en cuya narrativa se centra esta nueva producción.

Una fuente anónima que ha tenido acceso a todos los audios que se emitirán en el documental, ha comentado a 'The New York Post' que "hay algo extremadamente inusual e inquietante en la fascinación de Michael Jackson por los niños, especialmente por aquellos que no son suyos". Además, "el escuchar su voz al hablar de los niños de esta manera, dado que había sido acusado de abusos, plantea muchas dudas sobre su salud mental, su mentalidad y, tristemente, sus intenciones".