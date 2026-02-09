Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Bad Bunny se adueña de la Super Bowl bailando salsa con Lady Gaga y reivindica una América más allá de Estados Unidos

Los famosos que han acudido a la Super Bowl: de Karol G y Kendall Jenner a J Balvin y Travis Scott

12 fotos
Travis Scott, Kendall Jenner, Karol G y J Balvin, en la Super Bowl
Travis Scott, Kendall Jenner, Karol G y J Balvin. Cordon Press / Instagram

La Super Bowl 2026 no solo ha sido un enfrentamiento histórico entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, sino también un desfile de famosos que no han querido perderse este gran evento deportivo ni la aplauida actuación de Bad Bunny.

Entre las figuras que se han dejado ver en las gradas se ha encontrado Jay-Z acompañado de sus hijas Blue Ivy y Rumi Carter. Junto a ellos, grandes nombres del entretenimiento como Adam Sandler, Kendall Jenner, Justin y Hailey Bieber, Sofía Vergara, el rapero Travis Scott, Karol G, J Balvin y Roger Federer, entre otros.

Compartir
Roger Federer
1 de 12

Roger Federer

El extenista ha aprovechado la ocasión para hacerse una foto sujetando el balón de la NFL

Instagram
Adam Sandler
2 de 12

Adam Sandler

El actor, que ha protagonizado una película con Bad Bunny, ha sido de los rostros más reconocidos en el evento deportivo

Instagram
Sofía Vergara y Karol G
3 de 12

Sofía Vergara y Karol G

La actriz y la cantante han inmortalizado su encuentro en la Super Bowl

Travis Scott
4 de 12

Travis Scott

El rapero ha paseado por el campo del Levi's Stadium

Charlie Puth
5 de 12

Charlie Puth

El cantante ha sido uno de los artistas que ha actuado sobre el césped del estadio

Jon Bon Jovi
6 de 12

Jon Bon Jovi

El músico se ha mostrado de lo más entusiasmado con el partido

Jay-Z y sus hijas
7 de 12

Jay-Z y sus hijas

El rapero y sus hijas han acaparado todas las miradas

Hailey y Justin Bieber
8 de 12

Hailey y Justin Bieber

El intérprete de 'Love Yourself' y su mujer se han encontrado entre las gradas del estadio

telecinco.es
Kendall Jenner
9 de 12

Kendall Jenner

La modelo, expareja de Bad Bunny, ha estado atenta en todo momento al evento

Chris Pratt
10 de 12

Chris Pratt

El actor ha sido el encargado de presentar a los Seahawks de Seattle

CORDON PRESS
Ryan Castro y J Balvin
11 de 12

Ryan Castro y J Balvin

Los artistas han acudido a la Super Bowl para arropar a Bad Bunny

Luis Fonsi
12 de 12

Luis Fonsi

Luis Fonsi y su esposa Águeda López han sido otras de las celebridades latinas que han estado en la Super Bowl LX
Temas