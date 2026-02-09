La Super Bowl 2026 no solo ha sido un enfrentamiento histórico entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, sino también un desfile de famosos que no han querido perderse este gran evento deportivo ni la aplauida actuación de Bad Bunny.

Entre las figuras que se han dejado ver en las gradas se ha encontrado Jay-Z acompañado de sus hijas Blue Ivy y Rumi Carter. Junto a ellos, grandes nombres del entretenimiento como Adam Sandler, Kendall Jenner, Justin y Hailey Bieber, Sofía Vergara, el rapero Travis Scott, Karol G, J Balvin y Roger Federer, entre otros.