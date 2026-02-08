La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 18 años que fue hallado sin vida en su domicilio de Gijón, Asturias

Fueron unos familiares del joven los que dieron aviso a Emergencias

GijónLa Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 18 años en Gijón, Asturias. Según ha informado 'El Comercio', la víctima es un joven de 18 años de origen argelino que fue localizado sin vida en su domicilio situado en el barrio Montevil de la localidad asturiana.

Al parecer, fueron varios familiares los que avisaron al servicio de Emergencias al encontrar al joven en el domicilio en estado inconsciente. Nada más llegar al domicilio, los equipos sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de este joven de 18 años.

Investigan la muerte de este joven de 18 años

Una vez certificado el fallecimiento de este joven de 18 años, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo donde se le practicará la autopsia y se podrá confirmar las causas de la muerte.

Ahora, la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón se ha hecho cargo de la investigación.

Según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado, el joven llevaba viviendo tan solo unas semanas en el domicilio donde fue hallado sin vida. Mismo domicilio donde ya vivían unos familiares suyos con anterioridad.

Además, 'El Comercio' ha declarado que "se da la circunstancia de que los agentes habían intervenido recientemente y en varias ocasiones con el cuñado del ahora fallecido".