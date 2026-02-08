La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se cae en el descenso y se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno

Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno por el supuesto alargamiento de pene de los saltadores de esquí para mejorar su rendimiento

Compartir







MilánLa esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se ha despedido de sus opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al caerse a los diez segundos de iniciar este domingo su descenso después de engancharse en una puerta.

PUEDE INTERESARTE El terrorífico vídeo de una esquiadora en una montaña de Andorra

La norteamericana, de 41 años y que competía con el ligamento cruzado de la rodilla roto, perdió el control en un salto tras engancharse en la puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente. Inmediatamente se agarró la rodilla izquierda lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento 'in situ'.

Lindsey Vonn lideraba la clasificación de descenso

Tras el incidente, se produjo un silencio atronador en la zona de meta, donde se encontraban espectadores como el rapero Snoop Dogg o el esquiador italiano Alberto Tomba, que había encendido el pebetero olímpico el viernes. Su compañera de equipo Breezy Johnson, actual campeona del mundo, lideraba la carrera en ese momento, cuatro centésimas por delante de la alemana Emma Aicher.

PUEDE INTERESARTE La esquiadora olímpica Ana Alonso, atropellada por un todoterreno

Vonn, dos veces campeona del mundo, ganó el oro en descenso en 2010 y el bronce en 2018, además del bronce en supergigante en 2010. La temporada pasada salió de su retirada con una rodilla derecha parcialmente artificial, con el objetivo de conseguir más gloria olímpica en la pista Olimpia delle Tofane, donde ha ganado 12 de sus 84 carreras de la Copa del Mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lideraba la clasificación de descenso de esta temporada con dos victorias y podios en las otras tres carreras, antes de lesionarse la rodilla hace nueve días en una caída en el descenso de Crans-Montana. Aun así, decidió competir en los Juegos Olímpicos y quedó tercera en la última sesión de entrenamiento del sábado, compitiendo con una rodillera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Vonn debutó en los Juegos en Turín 2006. Hace 20 años, Vonn compitió con una cadera muy magullada tras una caída en un entrenamiento, tras la cual fue trasladada en helicóptero al hospital, y consiguió terminar entre las diez primeras en descenso y supergigante, recibiendo el Premio al Espíritu Olímpico del equipo estadounidense por su valentía.

En los Juegos de 2010 en Vancouver, su participación estuvo en peligro cuando sufrió contusiones en la espinilla, pero las desafió para conseguir el oro en descenso, que hasta ahora sigue siendo su único título olímpico, además del bronce en supergigante. Cuatro años más tarde, parecía decidida a competir en Sochi 2014 a pesar de una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla, pero tuvo que cancelar su participación cuando se descubrió que el ligamento estaba completamente roto unas semanas antes de los Juegos.