Alegría anima a que nadie se quede en casa: hoy decidimos el futuro de Aragón

Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas este domingo para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón
La jornada de reflexión de los candidatos a las elecciones de Aragón: de recibir el calor familiar en el pueblo, al deporte y al descanso
AragónLos aragoneses acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, convocadas después de que el presidente, el popular Jorge Azcón, no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, y tras las que, según las encuestas, serán necesarios pactos para conformar gobiernos.
La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en las elecciones que celebra la comunidad este domingo, ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región.
Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios desde el Instituto Goya de Zaragoza, donde ha ejercido el voto a las 10.30 horas de este mañana.
"Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.
En una jornada tan "importante" ha hecho, por tanto, un llamamiento "a la movilización, participación y responsabilidad por parte de todos los aragoneses"
La participación es del 10,8 % en las elecciones de Aragón hasta las 11.00 horas
La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.00 horas es del 10,8 por ciento, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto.
Sin incidencias reseñables en la apertura de colegios
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado que los colegios electorales han abierto con total normalidad. "A las nueve y media todos y cada uno de los colegios estaban abiertos y las mesas estaban ya legalmente constituidas". Esta ha sido la primera comparecencia desde el Centro de Datos, que se ha habilitado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
El número de mesas electorales asciende a 2.213 y el censo constituido a 991.892. En la provincia de Zaragoza son 1.482 las mesas con un censo constituido de 725.472 electores; en la provincia de Huesca han sido 403 mesas y un censo constituido de 165.991 electores. Y, por útimo, en la provincia de Teruel se han constituido también las mesas 328 con un censo constituido de 100.429 electores.
Azcón dice que vota con buenas sensaciones en unas elecciones de Aragón con "eco nacional"
El candidato del a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".
En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha observado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría".
Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".
En Zaragoza, la candidata a la Presidencia del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ejerce su derecho al voto.
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha votado a las 10:15 de esta mañana en un colegio de Zaragoza, el IES Virgen del Pilar.
El candidato de Aragón Existe, Tomás Guitarte, vota
El candidato de Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha votado en un colegio de la provincia de Teruel.
Marta Bengoechea, la primera en votar
La candidata de IU/Sumar Marta Bengoechea ha sido la primera de las candidatas a la presidencia de Aragón en ejercer su derecho al voto. Lo ha hecho en el CPI Parque Venecia de Zaragoza.
¿A qué hora cierran los colegios electorales en las elecciones de Aragón?
Las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo, 8 de febrero, cuentan con un horario de votación único para toda la comunidad, establecido por la legislación electoral y recogido en el calendario oficial del proceso.
Así, los colegios electorales cierran a las 20:00 horas. A partir de ese momento, no se permite la entrada de nuevos votantes en el local, salvo las excepciones previstas en la normativa electoral.
Azcón, "sin miedo" al resultado del 8F: "Siempre he ido de perdedor en las elecciones"
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, animaba este sábado a la gente a que reflexione sobre lo que ha ocurrido en esta campaña electoral y a que este domingo 8 de febrero, acuda a votar en las elecciones. Una cita sobre cuyo resultado ha asegurado no tener "miedo": "Yo toda la vida, cuando me he presentado a unas elecciones, siempre he ido de perdedor. Nunca pensó nadie que fuera a ser alcalde de Zaragoza, ni presidente de la Comunidad autónoma, así que a mí lo único que me da miedo es no hacer el trabajo, y yo el trabajo lo tengo hecho", declaraba a los medios de comunicación.
1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas
Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas este domingo 8 de febrero para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón en la que será la primera ocasión en la que la Comunidad celebra unas elecciones autonómicas desgajadas del calendario común del conjunto de España.
El total de electores está compuesto por los 991.892 residentes en Aragón, la gran mayoría concentrados en la provincia de Zaragoza --755.080 votantes--, además de los 175.185 de Huesca y los 106.060 de Teruel. De ellos, 59 personas con discapacidad visual harán uso del voto accesible --medio centenar en Zaragoza, ocho en Huesca y una en Teruel--.
Abren los colegios electorales
Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.
El Gobierno de Aragón tiene previsto comparecer a las 10.00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Más tarde, se informará sobre el porcentaje de participación, a las 11.15, a las 14.15 y a las 18.15 horas.
21.467 solicitudes de voto por correo
Para este proceso, Correos ha admitido 21.467 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 37,18 % menos que las anteriores autonómicas y municipales de 2023.
El dispositivo electoral incluye 2.213 mesas electorales
La mayoría de los aragoneses llamados a las urnas, 991.892, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, asciende a 44.433.
El dispositivo electoral incluye 2.213 mesas electorales, 468 en Zaragoza, 275 en Teruel y 256 en Huesca.
Ocho fuerzas con representación
En la actualidad hay ocho fuerzas con representación en las Cortes de Aragón. Sus candidatos son Jorge Azcón (PP), la exministra de Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos
En total, catorce candidaturas se presentan por Zaragoza y Huesca y doce por la de Teruel para conseguir algún escaño en un Parlamento que en la actualidad tiene 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.
Intervalos nubosos y precipitaciones débiles y aisladas en la mayor parte de Aragón para el domingo electoral
Los aragoneses están llamados a las urnas este domingo en una jornada en la que habrá que prestar atención a las condiciones climatológicas, con nevadas significativas únicamente en el Pirineo y sierra de Albarracín, mientras en la mayor parte de la Comunidad habrá intervalos nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones, que serán débiles y escasas, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología.
El aviso amarillo por acumulados de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.300 metros concluye a las 8.00 horas de este domingo dentro de una predicción de la Aemet que apunta a un amanecer muy nuboso en el Pirineo, con precipitaciones en la cara sur por la mañana y la cara norte por la tarde.
Mientras, en el sistema Ibérico el cielo lucirá nuboso con precipitaciones débiles y dispersas; en el resto, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.