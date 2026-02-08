Alegría anima a que nadie se quede en casa: hoy decidimos el futuro de Aragón

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en las elecciones que celebra la comunidad este domingo, ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios desde el Instituto Goya de Zaragoza, donde ha ejercido el voto a las 10.30 horas de este mañana.

"Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.

En una jornada tan "importante" ha hecho, por tanto, un llamamiento "a la movilización, participación y responsabilidad por parte de todos los aragoneses"