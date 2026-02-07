La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) retrasa este sábado su apertura por "viento muy fuerte"

Rocío Martín 07 FEB 2026 - 08:28h.

Las zonas más afectadas por el temporal se localizan principalmente en la mitad sur y en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular

La borrasca Marta alcanzará este sábado la península, tras el debilitamiento de Leonardo, y dejará más inestabilidad especialmente en oeste y en el sur, zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la península y Baleares, con precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular.