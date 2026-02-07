La borrasca Marta alcanza la península y pone en aviso este sábado a casi toda España por lluvia, olas y nieve
Las zonas más afectadas por el temporal se localizan principalmente en la mitad sur y en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular
La borrasca Marta alcanzará este sábado la península, tras el debilitamiento de Leonardo, y dejará más inestabilidad especialmente en oeste y en el sur, zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte.
De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la península y Baleares, con precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular.
La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) retrasa este sábado su apertura por "viento muy fuerte"
La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado su apertura este sábado a las 12,00 horas en función de las condiciones meteorológicas a causa de "viento muy fuerte".
Así lo ha informado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde han indicado también problemas de visibilidad que han impedido la apertura de la estación.
Asimismo, la entidad ha señalado que la estación se abriría, en todo caso, en la jornada del sábado, solo para esquiadores, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan.
Cortado de nuevo el Puente de la Autonomía en Badajoz por la subida del cauce del río Guadiana
El Puente de la Autonomía de Badajoz ha sido nuevamente cortado al tráfico por la subida del cauce del río Guadiana, por prevención, ya que el el río "viene alto pero se espera que siga subiendo", por lo que seguirá cerrado "hasta nuevo aviso".
Así lo ha destacado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha alertado de que la previsión meteorológica para este sábado indica que la peor parte de la borrasca va a descargar en la capital pacense de 9,00 a 12,00 horas.
Ávila, León y Zamora en aviso naranja y cinco provincias más amarillo por nieve y lluvia en Castilla y León
Las provincias de Ávila, León y Zamora estarán en aviso naranja y otras cinco provincias de Castilla y León en amarillo por nieve y lluvias a lo largo de este sábado, 7 de febrero, según la información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) recogido por Europa Press.
En concreto, en el Sistema Central en Ávila el aviso naranja (peligro importante) estará en vigor entre las 11.00 y las 10.00 horas del domingo por acumulación de nieve en 24 horas que pueden llegar a 20 centímetros en cotas a partir de 1.200 o 1.300 metros y por debajo de menores espesores. Por el mismo motivo también estará en esta situación la Cordillera Cantábrica en León, aunque entrará en vigor a partir de las 14.00 horas (también se prolonga hasta las 10.00 horas del domingo), al igual que ocurre en la zona de Sanabria en Zamora.
La previsión del tiempo para este sábado
Se esperan lluvias fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, sin descartar Galicia; con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de la región andaluza. Habrá bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la península.
Se prevén heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, que serán moderadas en Pirineos.
Se registrarán nevadas, con acumulados significativos, en las montañas del centro y mitad norte a una cota en torno a 800/1.100 metros, precipitaciones que podrán afectar a zonas aledañas de ambas mesetas sin descartar interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste, con una cota en 1.100/1.300 metros subiendo a 1.600.
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
El temporal deja 9.500 incidencias en Andalucía y afecta al suministro de agua en Cádiz, Granada y Málaga
La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias. Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde de este viernes, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en la provincia de Cádiz, con 1.921 casos. Le siguen Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412).
Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país
Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular, y de forma ligera en el resto. Solo habrá algunos aumentos de las máximas en el norte de Canarias y Galicia.
Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la península y Baleares rolando a este y norte en el cuadrante noroeste. Se alcanzarán intensidades fuertes, con rachas muy fuertes, en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular y en Baleares, también probables en zonas de Galicia y montañas del centro y norte.
5 CCAA en aviso con nivel naranja
Un día más Andalucía será una de las CCAA más golpeadas por distintos fenómenos meteorológicos. En concreto, tiene avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva y Sevilla; avisos naranja por viento en Cádiz, Granada y Huelva; y avisos naranja por olas en Almería, Cádiz y Huelva.
Todas las provincias andaluzas registran avisos de nivel amarillo. Los de lluvia están en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; los de viento, en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla; los de olas en Granada y Málaga; y los de tormentas en Cádiz y Sevilla.
Galicia, otra de las CCAA más afectadas durante el tren de borrascas, tiene avisos de nivel naranja por oleaje en A Coruña, Lugo y Pontevedra. En Lugo y Ourense hay además avisos por nieve.
La nieve también marca los avisos en Castilla y León: AEMET ha activado avisos naranja por nevadas para mañana en Ávila, León y Zamora. Además, también hay avisos de nivel amarillo por nieve en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; y por lluvia en Ávila y Salamanca.
Por lo demás, el resto de avisos naranja se localizan en Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En la primera hay activo un aviso naranja por oleaje en Alicante, que se junta con los otros tres que hay por viento en las tres provincias valencianas (en este caso, de nivel amarillo).
99 carreteras cerradas al tráfico
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a las 05:50 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han condicionado la circulación en vías nacionales como la N-430, en Valdivia (Badajoz), que se encuentra en nivel rojo (circulación muy peligrosa) por las lluvias entre los kilómetros 118.1 y 117.7.
En la autovía A-92, a la altura de Huétor de Santillán - El Molinillo (Granada), se permite el tránsito con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 255 y 270, aunque con la prohibición de adelantar para vehículos pesados por la nevada , al igual que en la autovía A-52 a su paso por Ourense entre los kilómetros 113 y 120.