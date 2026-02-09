Logo de UppersUppers
Cultura y entretenimiento
Actores

Qué fue de Rick Moranis, el protagonista de 'Cariño, he encogido a los niños' que abandonó Hollywood

Rick Moranis. Getty
Tras su gran éxito, se retiró de Hollywood. Telecinco.es
Compartir

MadridSon muchos los actores que fueron grandes estrellas en los 80 y a los que hemos perdido la pista, aunque no todos por los mismos motivos. Algunos de ellos vivieron en esos años su momento álgido y después ya no consiguieron papeles en películas de gran éxito, otros optaron por caminos alternativos, dedicándose a la moda u optando por ser actores de doblaje

En algunos casos desaparecieron de las pantallas porque el éxito se convirtió en su peor enemigo y en otros, como sucedió con Rick Moranis, fue una decisión personal, meditada y madura de la que nunca se arrepintió, a pesar de que en 2025 se anunciara su regreso a las pantallas a bombo y platillo. Lo hará retomando uno de sus personajes más míticos que, para sorpresa de muchos, no es el de Cariño, he encogido a los niños

PUEDE INTERESARTE

Qué fue de Rick Moranis, el protagonista de 'Cariño, he encogido a los niños' 

Durante los años 80 y los años 90, Moranis se convirtió en un rostro popular de las comedias de la época. Su carrera comenzó como parte de un dúo cómico junto a Dave Thomas, con quien participó en varios programas de televisión, pero no fue hasta mediados de los 80 que comenzó a conseguir los primeros papeles en el mundo del cine. El éxito le llegó gracias a su participación en Los Cazafantasmas, película de culto, que fue todo un éxito y cuyo personaje repitió para Los Cazafantasmas 2

Esta película fue el pistoletazo de salida porque fue el primero de varios éxitos que fue encadenando. Participó en La tienda de los horrores y se convirtió en el villano de La loca historia de las galaxias, una comedia paródica de Star Wars, cuya segunda parte es la que ha anunciado como su regreso a las pantallas tras todo este tiempo alejado de Hollywood. Junto a él también regresará parte del reparto original, Daphe Zuniga, Bill Pullman y Mel Brooks, incombustible a los 99 años. Se espera que se estrene en 2027, coincidiendo con el 40 aniversario de la primera película.

PUEDE INTERESARTE

El actor dio un paso a un lado y lo hizo después de protagonizar éxitos de la talla de Cariño, he encogido a los niños o Los Picapiedra, donde interpretó a Pablo Mármol. Tomó la decisión que consideró la más correcta para su familia tras el fallecimiento de su mujer en 1991 a causa de un cáncer. Rick y la diseñadora de vestuario Ann Belsky se habían casado en 1986 y habían tenido dos hijos, a los que el actor quiso dedicar todo su tiempo tras el fallecimiento de su madre. 

No fue algo radical, lo hizo poco a poco, cada vez fue aceptando menos proyectos y el último de ellos fue Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos, en el año 1997. Fue una despedida que parecía definitiva, no solo porque quisiera estar junto a sus hijos, que ya pasan la treintena, también porque durante su carrera se había desencantado con la industria, pero parece que ahora está dispuesto a darle una nueva oportunidad. 

Temas