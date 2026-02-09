Inés Gutiérrez 09 FEB 2026 - 20:00h.

El actor participó en éxitos como 'Cariño he encogido a los niños' o 'Los Picapiedra'

¿Qué fue de 'Pebbles' y 'Bam-Bam', los niños de 'Los Picapiedra' de 1994?

MadridSon muchos los actores que fueron grandes estrellas en los 80 y a los que hemos perdido la pista, aunque no todos por los mismos motivos. Algunos de ellos vivieron en esos años su momento álgido y después ya no consiguieron papeles en películas de gran éxito, otros optaron por caminos alternativos, dedicándose a la moda u optando por ser actores de doblaje.

En algunos casos desaparecieron de las pantallas porque el éxito se convirtió en su peor enemigo y en otros, como sucedió con Rick Moranis, fue una decisión personal, meditada y madura de la que nunca se arrepintió, a pesar de que en 2025 se anunciara su regreso a las pantallas a bombo y platillo. Lo hará retomando uno de sus personajes más míticos que, para sorpresa de muchos, no es el de Cariño, he encogido a los niños.

Qué fue de Rick Moranis, el protagonista de 'Cariño, he encogido a los niños'

Durante los años 80 y los años 90, Moranis se convirtió en un rostro popular de las comedias de la época. Su carrera comenzó como parte de un dúo cómico junto a Dave Thomas, con quien participó en varios programas de televisión, pero no fue hasta mediados de los 80 que comenzó a conseguir los primeros papeles en el mundo del cine. El éxito le llegó gracias a su participación en Los Cazafantasmas, película de culto, que fue todo un éxito y cuyo personaje repitió para Los Cazafantasmas 2.

Esta película fue el pistoletazo de salida porque fue el primero de varios éxitos que fue encadenando. Participó en La tienda de los horrores y se convirtió en el villano de La loca historia de las galaxias, una comedia paródica de Star Wars, cuya segunda parte es la que ha anunciado como su regreso a las pantallas tras todo este tiempo alejado de Hollywood. Junto a él también regresará parte del reparto original, Daphe Zuniga, Bill Pullman y Mel Brooks, incombustible a los 99 años. Se espera que se estrene en 2027, coincidiendo con el 40 aniversario de la primera película.

El actor dio un paso a un lado y lo hizo después de protagonizar éxitos de la talla de Cariño, he encogido a los niños o Los Picapiedra, donde interpretó a Pablo Mármol. Tomó la decisión que consideró la más correcta para su familia tras el fallecimiento de su mujer en 1991 a causa de un cáncer. Rick y la diseñadora de vestuario Ann Belsky se habían casado en 1986 y habían tenido dos hijos, a los que el actor quiso dedicar todo su tiempo tras el fallecimiento de su madre.

No fue algo radical, lo hizo poco a poco, cada vez fue aceptando menos proyectos y el último de ellos fue Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos, en el año 1997. Fue una despedida que parecía definitiva, no solo porque quisiera estar junto a sus hijos, que ya pasan la treintena, también porque durante su carrera se había desencantado con la industria, pero parece que ahora está dispuesto a darle una nueva oportunidad.