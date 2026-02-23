Agencia EFE Madrid, 23 FEB 2026 - 13:19h.

El rapero Hugo Ortiz, conocido artísticamente como 'Costa', fue detenido el pasado viernes en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid

La jueza le acusa de un delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja, por lo que le prohíbe acercarse y comunicarse con ella

Compartir







Una jueza de Madrid investiga al rapero Hugo Ortiz, artísticamente conocido como Costa, por un delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja y le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de comunicarse y de acercarse a ella a menos de 500 metros, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Costa Gamberro, de 46 años, fue detenido el pasado viernes en el distrito madrileño de Ciudad Lineal por presunta violencia de género, según informó el diario Vózpopuli, y pasó el fin de semana a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 11 -el antiguo Juzgado de violencia sobre la mujer número 11-. Estuvo toda la noche en el calabozo, siendo trasladado al día siguiente a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Costa mandó callar a su novia en una entrevista en Youtube

Su titular, según las fuentes consultadas, decretó para el artista libertad provisional con la prohibición cautelar de acercarse a su pareja a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier sistema. El cantante está investigado por un delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja, regulado por el artículo 153 del Código Penal, que castiga al que "causare a otro menoscabo psíquico" o "golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión", cuando la víctima sea o haya sido su esposa o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

El mismo día de su detención, el rapero tenía previsto dar un concierto en Valladolid, al que no acudió alegando una "indisposición", según dijo la discográfica Urbania Entertainment. Anteriormente, el detenido ya declaró en el Diario 'AS' que su relación sentimental atravesaba un momento de "deterioro", algo que quedó más que constatado en una entrevista con el canal de YouTube FullMusic, donde Costa Gamberro interrumpió brevemente la entrevista para espetarle un "¿Te puedes callar?" a su pareja, que se encontraba charlando fuera de cámara, tal y como recuerda el diario 'El Mundo'. Esto ocurrió segundos después de que asegurara que ella había sido "lo mejor que le había ocurrido en la vida".