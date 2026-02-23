Piden máxima precaución a la ciudadanía ante la respuesta del narcotráfico a la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación en una operación militar

La detención y la muerte de 'El Mencho' desata el caos en varios estados de México: pánico entre los viajeros en el aeropuerto de Puerto Vallarta

JaliscoLa muerte de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo, en una operación militar ha desatado un auténtico caos en México, donde una ola de violencia se ha apoderado de distintos puntos del país entre disturbios impulsados por el narcotráfico y por los seguidores del que era el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ante la situación, que ha llevado ya a la detención de al menos 25 personas y múltiples operaciones militares, España y otros países piden a sus ciudadanos que se protejan si están en la zona.

La ola de violencia comenzaba en Jalisco, sede del cartel que lideraba ‘El Mencho’ y lugar del operativo que acabó con su vida, pero rápidamente se extendía a distintos puntos del país. Tanto es así que se han cancelado vuelos de varias zonas afectadas, así como las clases en algunos centros educativos por precaución ante la reacción del narco.

Disturbios en México tras la muerte de El Mencho en una operación militar

Abatido en el operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, Tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, considerado el capo más buscado tras la caída del ‘Chapo Guzmán’, el narcotráfico ha contestado provocando el caos tanto en la zona donde se ha producido la operación contra el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación sino también en el área metropolitana y al menos 20 ciudades de México.

Las autoridades, como precisa en el vídeo Elsa Marta Gutiérrez, en directo desde México, han informado de más de 250 bloqueos en diferentes puntos, lo que ha generado una importante preocupación, teniendo en cuenta además que el cartel delictivo que lideraba tenía mucha presencia en prácticamente todo el país. Solo en Jalisco, los bloqueos reportados son 60, mientras los disturbios siguen sucediéndose.

El narcotráfico y ‘el monstruo de las mil cabezas’ que reina en México

En la guerra al narco, además, se teme que algunos de los líderes que todavía quedan con vida y forman parte de la estructura delictiva comiencen una lucha por el poder. Los expertos advierten, de hecho, que en México están ante ‘el monstruo de las 1.000 cabezas’, subrayando que puedes terminar con uno de ellos, pero siempre va a haber alguien al frente de las operaciones que dirige el Cartel Jalisco Nueva Generación no solo en México, sino en otros países y continentes.

Las autoridades, en este sentido han advertido de que se podría dar una pugna entre las diferentes células del cartel Jalisco Nueva Generación para poder tomar el poder que tenía en su momento ‘El Mencho’.

Entre tanto, los operativos de las autoridades continúan en los diferentes estados de México para evitar que la violencia recrudezca y afecta a la población. Todo ello en plena lucha interna en el Cartel Jalisco Nueva Generación para hallar sucesor.