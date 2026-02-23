"Se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos", señala la embajada de España en México

Ola de violencia en Jalisco tras la muerte de ‘El Mencho’: 25 detenidos y múltiples disturbios en México líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

JaliscoLa operación militar que ha llevado a la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, –considerado el capo más buscado tras la caída del ‘Chapo Guzmán’–, ha provocado un auténtico caos en México, donde los narcotraficantes han contestado a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación con otra nueva oleada de violencia. Ante la situación, España, Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países han pedido a sus ciudadanos en territorio mexicano extremar la precaución.

Con los disturbios sucediéndose y enfrentamientos entre los narcotraficantes y las autoridades, las distintas embajadas llaman a evitar especialmente los puntos transfronterizos, siendo el municipio de Tapalpa, en Jalisco, el epicentro de la situación tras haberse producido allí la operación que ha culminado con ‘El Mencho’ abatido.

España pide a sus ciudadanos en México extremar la precaución

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", ha señalado la Embajada de España en México a través de su cuenta de X.

A ese respecto, la delegación diplomática ha señalado que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y permanece en contacto "con los españoles afectados", lo que ha extendido a los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que permanecerá cerrado este lunes, 23 de febrero, "como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región".

Países como Estados Unidos, Canadá o Rusia también avisan a sus ciudadanos

Paralelamente, otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ecuador también han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en México, a quienes han emplazado a refugiarse, limitar sus movimientos y atender a las orientaciones de las autoridades locales.

Desde Washington, concretamente, han recomendado a los suyos permanecer refugiados “hasta nuevo aviso”, pidiendo estar especialmente alerta a quienes se encuentren en los estados de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Estado de Nuevo León, si bien se han registrado disturbios, además de en estos territorios, en los estados de Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Edomex y Baja California, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

Llamando a minimizar los movimientos innecesarios, evitar las áreas cercanas a la actividad policial e informarse a través de los medios locales, han insistido en la necesidad de prevención ante los disturbios que se están produciendo.

Igualmente, las autoridades canadienses también han advertido de "actos violentos” y “tiroteos", así como han señalado que "grupos criminales han instalado retenes con vehículos incendiados" en distintas localidades mexicanas, por lo que han instado a sus ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales, permaneciendo "en casa".

Por su parte, la embajada rusa ha llamado a los suyos a posponer sus viajes a las zonas afectadas por los disturbios, mientras que a los que ya se encuentran en los citados estados a tomar "medidas de seguridad personal". "Eviten los lugares concurridos y los objetivos potenciales de ataques, y no salgan a la calle si no es necesario", han señalado en X.