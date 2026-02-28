Inés Gutiérrez 28 FEB 2026 - 17:30h.

La actriz tiene claro que una vida activa es esencial para envejecer de manera saludable

Susan Sarandon se ve en la lista negra de Hollywood: "Todos mis proyectos se han cancelado"

MadridAl pensar en las grandes estrellas de Hollywood tendemos a mirar al pasado, recordar a esas grandes divas cuya belleza solo podía ser eclipsada por su talento. Surgen nombres como el de Greta Garbo, Marlene Dietrich o Audrey Hepburn, sin embargo, no es necesario echar la vista tan atrás, porque también hay otras estrellas más recientes que forman parte de ese selecto grupo y Susan Sarandon es una de ellas.

Películas que están en la memoria de todos (como 'Thelma & Louise', 'Pena de muerte', 'Quédate a mi lado', 'Las Brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show' o 'El Cliente'), cuentan con ella entre sus protagonistas, papeles que han marcado a una generación y que han convertido a Susan en toda una estrella que merece todos los reconocimientos posibles, también el Goya Internacional 2026. Este premio, que le será entregado durante la gala celebrada en Barcelona el 28 de febrero, le ha sido concedido como un reconocimiento a toda su trayectoria. Será la quinta vez que se entrega este galardón, que también han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Para la Academia, Sarandon es "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado".

Susan Sarandon: cine y activismo

Una larga trayectoria en el mundo de la interpretación gracias a la que ha conseguido hacerse un nombre, pero que también le ha permitido pelear por todas aquellas causas que ha considerado justas. Su compromiso político y social le ha llevado a posicionarse en contra de las políticas del presidente Trump y se ha convertido en uno de los rostros de Hollywood que más ha luchado por causas sociales, como la igualdad de la mujer, la lucha por los derechos del colectivo LGBTQ+, los derechos laborales y manteniendo posturas antibelicistas y a favor de la paz.

Ella es consciente de que su voz se escucha más que la de otras personas y por eso la alza cuando considera que debe hacerlo, incluso si eso hace que acabe detenida, como sucedió en 2018, tras acceder al Senado junto con otros manifestantes de una marcha feminista, o como sucedió en 2023, cuando fue arrestada en el Capitolio durante una protesta en favor de un salario justo para los camareros.

Además de su carrera como actriz, Susan Sarandon también es conocida por su vida personal, una vida que durante mucho tiempo (23 años) compartió con el también actor Tim Robbins, padre de dos de sus hijos (tuvo a su hija mayor, Eva Amurri, junto con el director italiano Franco Amurri) y con el que nunca llegó a casarse. Sí que se casó con Chris Sarandon, de quien adoptó el apellido que todavía mantiene, su nombre de soltera era Tomalin. Tras su ruptura con Robbins, comenzó una relación con Jonathan Bricklin, fundador de una cadena de clubes de ping pong que también llamó la atención de la actriz en el plano empresarial, puesto que no dudó en invertir en el proyecto.

Finalizado este romance, no se le han conocido más parejas, aunque la actriz dejó claro en 2023 que estaba abierta al amor. "Mi búsqueda de la pareja perfecta no es activa, pero si aparece, independientemente de su sexo, edad... yo estoy lista para lo que suceda", desveló en The View, confirmando su bisexualidad.

Las reglas de Susan Sarandon para envejecer feliz

La actriz siempre ha apostado por la naturalidad, también a la hora de desfilar por las alfombras rojas. Conforme ha ido cumpliendo años, se ha ido quitando capas de maquillaje y no es raro que se deje ver al natural o con un maquillaje ligero. Sarandon parece no temer al paso del tiempo y en parte puede ser porque ha encontrado la fórmula que a ella le ha funcionado. "Para envejecer bien, las cosas principales serían no fumar cigarrillos, hacer ejercicio con regularidad, comer bien, evitar el sol y, probablemente, reírse un montón", explicó para la revista People.

Una vida activa es esencial para envejecer bien y ser feliz y, para Sarandon, parte de lograrlo es gracias a la ciudad en la que vive. "Vivir en Nueva York me ayuda porque voy a todas partes caminando. Voy en bicicleta por la West Side Highway y hago 30 minutos en la cinta de correr". También hace pesas (el ejercicio de fuerza es ideal para desarrollar músculo y fortalecer los huesos) y Pilates, y es una gran aficionada al boxeo, deporte que comenzó casi por azar. "Alguien me regaló clases, luego seguí, y me gusta. Me gusta el gimnasio. Es muy divertido con todos los boxeadores, y es divertido golpear".