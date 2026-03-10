Tener que besar repetidamente a la actriz española en 'Un paseo por las nubes' fue una experiencia físicamente tortuosa

La estrella de Hollywood que aburría a Aitana Sánchez Gijón: "Lo llamaba soso de cojones"

Keanu Reeves siempre ha tenido fama de introvertido irredento. Siempre como pidiendo perdón por molestar, educado hasta lo sospechoso, amable hasta lo minimalista, un dechado de economía expresiva. Lo que Aitana Sánchez-Gijón llamaba, con cariño, un "soso de cojones", aunque precisamente ese estoicismo vital sea parte fundamental de su encanto. La actriz española de origen italiano sabía de lo que hablaba pues ambos formaron pareja romántica en 'Un paseo por las nubes' allá por los años 90, cuando las carreras de ambos estaban despegando con fuerza.

En aquella película dirigida por Alfonso Arau, Reeves desplegaba su habitual muestrario de recursos interpretativos, consistentes en mirar mucho al horizonte como ausente, fruncir ligeramente el ceño y hacer ver que está pensando cosas muy profundas que el espectador tiene que imaginar. Frente a su contención silenciosa, Aitana aportaba temperamento, presencia y energía visibles. El dispar cóctel de alguna manera funcionó, a pesar de que la escena del beso entre ambos fue "lo más doloroso de mi vida", según admitió Reeves en una entrevista con 'The Virginian Pilot'.

Una experiencia físicamente tortuosa

¿Por qué lo pasó tan mal el bueno de Keanu? ¿Acaso se sintió intimidado por esa española tan pasional? La realidad es que el protagonista de 'Speed' tenía el labio partido con cuatro puntos de sutura, resultado de un accidente que sufrió practicando deporte poco antes del rodaje de esa escena. Por eso tener que besar repetidamente a Aitana con el labio recién cosido fue una experiencia físicamente tortuosa.

A pesar del dolor real que sentía cada vez que sus labios rozaban los de la actriz, en la película la química parece perfecta, lo que demuestra su profesionalismo, o su capacidad para aguantar el tipo mientras veía las estrellas, que viene a ser lo mismo.

En otras entrevistas, el siempre caballeroso Keanu ha recordado que supo que Aitana era la elección perfecta para el papel tras rodar una sola escena juntos. Le impresionó especialmente su capacidad para transmitir emoción, concretamente en una escena donde ella lloraba por tener que regresar con su estricto padre.

"Sousou de couhounes"

La actriz española ha sido mucho más explícita y divertida al describir la personalidad de Reeves. En varias entrevistas ha confesado que durante el rodaje lo encontraba extremadamente "tímido e introvertido". "Mientras el resto del elenco lo pasábamos bien en las pausas del rodaje, a él teníamos que ir a buscarlo a su tráiler", recordaba en La Script.

De ahí que no dudara en llamarle a la cara "soso de cojones", expresión que al protagonista de 'Matrix' no solo no le molestaba sino que intentaba reproducir con su precario castellano, "sousou de couhounes".

Mientras que Sánchez-Gijón venía de una cultura más abierta y cálida, se topó con un Keanu que estaba en su burbuja y cuyo comportamiento tampoco se ajustaba al canon de superestrella. No deja de ser curioso que la propia actriz de 'Amarga navidad' tampoco se sintiera cómoda con el estilo de vida de Hollywood y decidiera no intentar hacer carrera allí tras esa experiencia.