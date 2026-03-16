Antonio Carmona recuerda el peor momento de su vida: “La gente se muere, pero yo resucité”

Redacción Uppers 16 MAR 2026 - 19:00h.

Una grave infección en la zona de la garganta y las vías respiratorias marcó un antes y un después en la vida del cantante de Ketama

Antonio Carmona: "Mi nariz me ha dado grandes satisfacciones"

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En octubre de 2017 Antonio Carmona vivió uno de los momentos más delicados de su vida. Una grave infección en la zona de la garganta y las vías respiratorias lo obligó a ser hospitalizado de urgencia en Madrid y a permanecer varios días sedado y conectado a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Aquel episodio, que incluso hizo temer por su vida en un primer momento, ha marcado un antes y un después en la vida del cantante de Ketama. "La vida se ve de otra manera", ha admitido en una entrevista en 'Semana'.

Carmona ingresó en el hospital tras sufrir dolor e inflamación en la zona cervical. Los médicos detectaron un proceso infeccioso en el suelo de la boca y la garganta que progresó rápidamente y llegó a comprometer su respiración. Ante el riesgo de que la inflamación bloqueara las vías aéreas, el cantante fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y permaneció varios días sedado mientras su familia permanecía en vilo.

Una resurrección maravillosa

"La gente se muere, pero yo resucité. Esa resurrección fue maravillosa; si no, me hubiera perdido a mis hijas, a mi mujer, a mi nieto. Le doy muchas gracias a Dios por ese momento y que me haya sacado de ahí", confiesa el cantante de 'No estamos lokos' en la citada entrevista. El tratamiento comenzó a surtir efecto y, tras varios días en la UCI, los médicos pudieron retirarle la sedación y la ventilación mecánica. Su mujer y representante, Mariola Orellana, permaneció a su lado en todo momento.

Años más tarde, Carmona relató públicamente lo que recordaba de aquellos días. En una entrevista televisiva explicó que, bajo los efectos de la medicación, tuvo percepciones y visiones que lo marcaron profundamente. “De repente veía y sentía ruidos, como música… había una señora con un mechón blanco que decía ‘al artista este no le tratéis bien’, pero todo estaba en mi cabeza”, contaba. En otras intervenciones públicas explicó que esas visiones reforzaron su fe y que incluso creyó ver a personas fallecidas de su entorno. “Vi hasta a Ángel Nieto y a mi padre… ‘qué chungo está esto", pensó.

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Una nueva perspectiva sobre la vida

Tras salir del hospital, Carmona tuvo que continuar el tratamiento antibiótico y guardar reposo para recuperar plenamente la voz y la energía. Con el paso de los meses retomó su actividad musical, quiso reunir a los integrantes de Ketama y preparar una gira. "La música es el hilo que une toda mi vida… mi raíz y mi libertad", confiesa Antonio, que el próximo mes de abril empieza la gira de su nuevo trabajo, 'Baró Drom', buen camino' en romaní, a la venta desde este 20 de marzo.

El episodio quedó como un susto que detuvo momentáneamente su carrera, pero también como un punto de inflexión personal. Después de más de tres décadas dedicadas a la música -primero con Ketama y luego en solitario-, Carmona volvió a actuar y grabar con una nueva perspectiva sobre la vida y la salud: “Ahora quiero hasta a mis enemigos”.