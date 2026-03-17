Así es el hijo secreto adoptivo de Raffaella Carrà y heredero de su patrimonio

Redacción Uppers 17 MAR 2026 - 10:34h.

La diva italiana adoptó al que fuera su secretario personal para que continuara las obras benéficas de su fundación

Los 'hitazos' de Raffaella que seguiremos bailando en nuestras fiestas toda la vida

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Más que una estrella, Raffaella Carrà fue un fenómeno cultural transversal que redefinió la cultura pop europea entre los años 70 y 90. Cantante, presentadora, actriz y símbolo de libertad, su melena rubia y su energía escénica marcaron a varias generaciones en Italia, España y América Latina. Sin embargo, casi cinco años después de su muerte en 2021, su historia personal acaba de sumar un capítulo inesperado, la revelación de un hijo adoptivo secreto y heredero de su legado.

La información, adelantada por el diario italiano 'Corriere della Sera' y confirmada posteriormente por distintas fuentes judiciales y la propia fundación de la artista, ha salido a la luz en el contexto de un procedimiento legal en Roma. En ese marco se ha reconocido oficialmente a Gian Luca Pelloni Bulzoni como hijo adoptivo de la artista y titular de buena parte de su herencia.

El hallazgo ha sorprendido porque Carrà siempre mantuvo una vida privada extremadamente discreta. Aunque nunca tuvo hijos biológicos, sí había expresado en vida su vínculo afectivo con sus sobrinos, lo que hacía pensar que serían los principales beneficiarios de su patrimonio.

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¿Quién es Gian Luca Pelloni Bulzoni?

Lejos de tratarse de una figura desconocida en su entorno, Pelloni Bulzoni era uno de los hombres de máxima confianza de la artista. Nacido en Ferrara en 1964, fue durante años su secretario personal, colaborador directo y también representante. Actualmente dirige la editorial musical Arcoiris Edizioni Musicali, vinculada a la gestión de derechos fonográficos.

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Su cercanía con la cantante de 'Qué dolor' fue tal que la artista decidió adoptarlo legalmente, una decisión que ahora se interpreta como estratégica, ya que asegura la continuidad de su legado artístico y, sobre todo, de su labor benéfica.

La propia Fundación Raffaella Carrà ha confirmado en un comunicado que esta decisión "tenía como objetivo continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas que le eran queridas".

En su condición de hijo adoptivo, Pelloni Bulzoni ha sido reconocido como heredero legítimo del patrimonio de Carrà, incluyendo elementos clave de su legado intangible, como los derechos de imagen, nombre y voz, derechos de autor de su obra y el control sobre el uso de su biografía y material artístico.

Este punto ha cobrado especial relevancia a raíz de un litigio relacionado con el musical 'Bailo Bailo', inspirado en la figura de la artista. Pelloni intentó paralizar su explotación alegando falta de consentimiento, aunque la justicia desestimó la medida cautelar por razones procesales.

Heredero universal

Aunque algunos documentos judiciales lo presentan como “único heredero legítimo”, la fundación ha matizado que es heredero universal, pero no necesariamente el único beneficiario, ya que Carrà no habría excluido a otras personas cercanas de su legado.

La revelación encaja, paradójicamente, con la propia naturaleza de Raffaella Carrà, una figura pública explosiva pero celosamente reservada en lo personal. Que un icono de su calibre haya mantenido en secreto la adopción de su heredero durante años no hace sino reforzar el aura enigmática de una marca cultural que siga viva décadas después.