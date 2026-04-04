La influencer china Zhu Mingyue ha fallecido a los 41 años de edad

En los últimos días la influencer había perdido la vista y presentaba dificultades para hablar

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La influencer china Zhu Mingyue ha fallecido tras una larga enfermedad a los 41 años de edad, según ha compartido su familia a través de sus redes sociales. Su hija ha sido la encargada de confirmar la trágica noticia en Douyin, la versión china de TikTok, explicando que la muerte se produjo el pasado 26 de marzo después de que el tratamiento médico no lograra frenar el avance del cáncer que padecía.

La creadora de contenido había hecho público su diagnóstico aproximadamente un año y medio antes, iniciando desde entonces un proceso en el que compartió con sus seguidores la evolución de su estado de salud. A lo largo de ese tiempo, fue relatando las dificultades derivadas de la enfermedad, lo que generó una gran apoyo por parte de su comunidad.

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El mensaje de despedida de su hija

En el mensaje de despedida, su hija ha destacado la fortaleza con la que afrontó la enfermedad, pese al deterioro progresivo de su estado físico. Según explicó, en los últimos días la influencer había perdido la vista y presentaba dificultades para hablar, aunque continuaba mostrando una actitud de entereza ante la situación.

"Durante el último año y medio, había sido repetidamente atormentada por la enfermedad, soportando un dolor físico inimaginable, pero se mantenía optimista y fuerte. Unos días antes de que falleciera, ya ciega y arrastrando el habla, todavía me cogía de la mano y me consolaba: ‘No llores, cariño. Es un momento difícil, pero mamá estará mejor en unos días'", ha compartido su hija.

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La noticia ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde centenares de seguidores y otros creadores de contenido han querido rendirle homenaje, recordando tanto su trayectoria como la cercanía con la que compartió uno de los momentos más complicados de su vida.