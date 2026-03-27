Asesinan a tiros a un influencer de 46 años al salir de un gimnasio en Salvador, Brasil
Roberto Cunha Lima, conocido como Beto Cunha Coach, creaba contenido sobre deporte y fitness
Roberto Cunha Lima, un influencer brasileño deportivo de 46 años conocido en internet como "Beto Cunha Coach" , fue asesinado a tiros el pasado 25 de marzo cuando salía del gimnasio.
El creador de contenido salía de su gimnasio en Salvador, Brasil, cuando un hombre en moto le disparó, según informaron fuentes policiales al medio ‘G1’. El sospechoso huyó tras el tiroteo. Según el citado medio, la Primera División de Homicidios de Salvador ha abierto una investigación para esclarecer el caso, aunque aún no hay novedades sobre el posible móvil del crimen.
Lima contaba con más de 7.000 seguidores en Instagram, donde era conocido por compartir consejos sobre fitness y vida sana. Su biografía de Instagram, traducida, indicaba que podía ayudar a sus seguidores a "perder peso o ganar músculo" y que tenía más de 30 años de experiencia en el sector.
El creador de contenido actualizó su cuenta por última vez el 10 de marzo, compartiendo consejos para padres sobre cómo comprar alimentos para garantizarla salud de sus hijos. Su cuenta no ha confirmado la muerte ni el tiroteo. Según g1, aún no se ha compartido públicamente información sobre el velatorio o el entierro.