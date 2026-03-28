El funeral de la joven se ha celebrado en la mezquita Hazrat Yusuf en Ümraniye

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La influencer y creadora de contenido turca, Kübra Karaaslan, ha muerto a los 21 años tras lanzarse del puente Osmangazi, que conecta Kocaeli y Yalova y que se encuentra a 50 kilómetros del sur de la capital Estambul. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 23 de marzo. Según informa 'El Universal', varios conductores y transeúntes intentaron persuadirla de que lo hiciese pero la joven se arrojó al vacío.

El suceso quedó grabado y el vídeo se volvió viral en redes sociales. La joven presentaba severas lesiones cuando llegó el servicio de emergencias y fue trasladada a un hospital, pero acabó muriendo al día siguiente. El funeral de la joven se ha celebrado en la mezquita Hazrat Yusuf, en Ümraniye, antes de ser enterrada en el cementerio Başakşehir Kayabaşı.

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"Le dije a mi hija que hacer lives en TikTok y bailar para los hombres estaba mal", asegura el padre de la joven

Kübra Karaaslan era una joven de 21 años originaria de Turquía. Se volvió famosa a través de TikTok, donde compartía contenido de estilo de vida. Miles de personas veían su contenido sobre bailes, trends virales y outfits. La joven decidió borrar todas sus redes sociales y cerró sus cuentas bancarias antes de quitarse la vida.

Las razones por las que Karaaslan se quitó la vida todavía se desconocen pero las autoridades están investigando los hechos, según medios turcos. El caso ha conmocionado mucho al país y ha causado polémica tras conocerse que el padre de la joven era Osman Şevket Karaaslan, un imam -líder religioso y espiritual dentro de una comunidad musulmana- en la mezquita Hz.Yusuf del distrito Ümraniye, en Estambul.

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El padre de la joven se pronunció tras lo ocurrido: "Le dije repetidamente a mi hija que hacer lives en TikTok y bailar para los hombres estaba mal. Realmente intenté corregirla, pero no me hacía caso. Parece que esto era su destino". Estas palabras han recibido un gran número de críticas de personas que defienden que ella no hacía nada malo por grabar contenido para las redes sociales.