Jamie Lee Curtis, clara sobre la defensa de la madurez: "Ahora soy más guapa, más fuerte, más inteligente"

Inés Gutiérrez 14 ABR 2026 - 20:15h.

Para Jamie Lee Curtis envejecer ha sido una gran experiencia porque le ha ayudado a conocerse mejor

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Envejecer es inevitable y también una buena señal, porque indica que se ha vivido. Sin embargo, espacios como Hollywood hacen que cumplir años se convierta en algo que temer para actores y actrices, sobre todo para las segundas, que tienen una mayor presión para verse siempre lo más jóvenes posibles. Esto es algo que con el tiempo ha ido cambiando, por lo menos eso es lo que pretenden profesionales como Jamie Lee Curtis, que no solo defiende su derecho a cumplir años, sino a hacerlo como ella considere.

Durante mucho tiempo, los estándares de belleza que se exigía a las estrellas de Hollywood hacían imposible para las mujeres de cierta edad acceder a papeles que les resultaran interesantes. Alcanzar cierta edad era sinónimo de quedarse un tiempo en espera, en concreto a la espera de seguir cumpliendo años y poder aceptar los papeles pensados para mujeres mucho más mayores porque no había demasiados personajes para las mujeres de mediana edad.

No es raro que la belleza se convirtiera para ellas en una cárcel, un intento de cumplir con esos estándares casi imposibles que algunas cumplían de manera natural, pero que para la mayoría eran inalcanzables sin ayuda externa. Tratamientos como el bótox se convirtieron en tendencia, llegando a límites extremos y haciendo que los rostros dejaran de tener expresión. Esto fue algo por lo que también pasó Jamie Lee Curtis, quien en su momento optó por la cirugía, aunque pronto se arrepintió.

Un comentario del director de fotografía de la película en la que estaba trabajando le causó una gran inseguridad y eso le llevó a tomar la decisión de operarse. "Me dijo: 'No voy a fotografiarla hoy. Tiene ojeras'. Y yo tenía 25 años, así que me dio mucha vergüenza que dijera eso", reveló en una entrevista a 60 Minutes. "Eso no es lo que uno quiere hacer a los 25 o 26 años. Me arrepentí de inmediato y, en cierto modo, me he arrepentido desde entonces".

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Una presión que sienten las mujeres jóvenes, pero también aquellas que van cumpliendo años y de la que ella intenta escapar siempre que puede. Lo hace siendo muy abierta sobre el tema, dando su opinión sobre esas exigencias que se tienen sobre las mujeres en Hollywood y sobre cómo ella no tiene intención de cumplirlas.

Jamie Lee Curtis: "Envejecer conlleva un increíble autoconocimiento"

"No tengo ni un segundo de ansiedad por cumplir 50 años", dijo la actriz cuando los cumplió y protagonizó una portada de AARP en topless. "Quiero ser mayor. De hecho, creo que envejecer conlleva un increíble autoconocimiento. Ahora me siento mucho mejor que cuando tenía 20 años. Soy más fuerte, más inteligente en todos los sentidos, estoy mucho menos loca que entonces".

"Envejecer te hace estar más vivo", señalaba. "Más vitalidad, más interés, más inteligencia, más gracia, más expansión". Ahora, con 67, no parece haber cambiado de opinión, lo que no quiere decir que envejecer para ella haya sido un camino fácil, ha tenido que aprender a aceptar los cambios y lo ha hecho en una industria donde envejecer en muchas ocasiones se penaliza.

“Cumplí 60 años y me di cuenta de que iba a morir más pronto que tarde”, reflexionaba la actriz en la revista People. Sin embargo, cumplir años le ha permitido ir liberándose de cadenas, alejarse de relaciones tóxicas, de espacios en los que no quiere estar. "Me di cuenta de que no tenía ni un segundo que perder. No puedo perder mi tiempo con gente tóxica, con relaciones que no me aportan nada".

Esto le aportó libertad, que es algo que ella asocia con su propia madurez: "Libertad para mí significa aceptar mi piel arrugada y mostrarla de todos modos. Eso es libertad, entender cómo soy. Me miro al espejo y me entiendo. No hay necesidad de que nada me altere". Su aceptación se refleja también en sus elecciones, luce el cabello con sus canas naturales y también se puede ver en su rostro, "Estoy más arrugada, pero más feliz que nunca", decía en 2025 durante su paso por el programa de radio ¡Buenos días, Javi y Mar!.

Su máxima es apreciar la belleza de las mujeres a cualquier edad, tanto si son jóvenes como si son maduras, y si es la belleza natural, mejor todavía. "He sido una gran defensora de la belleza natural durante mucho tiempo", decía durante una entrevista con la locutora de radio irlandesa Lorraine. "La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por los filtros, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia, están acabando con generaciones de belleza. Una vez que te estropeas la cara, ya no puedes recuperarla".

En su caso, tratar de encajar con los estándares establecidos le provocó una adicción a la vicodina, el analgésico que le recetaron tras la operación. Una dependencia que, por suerte, logró superar.