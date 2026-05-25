Redacción Uppers 25 MAY 2026 - 15:33h.

Lain García Calvo resulta muy conocido dentro del ámbito del desarrollo personal y el emprendimiento motivacional

Mónica Naranjo: "No siento que tenga 50, pero tampoco pretendo aparentar 25"

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Mónica Naranjo vuelve a escena con fuerza. La artista publica nuevo single, 'Puzzles', una canción con la que abre una nueva etapa profesional y que confirma su capacidad para reinventarse después de más de tres décadas de carrera. Cada regreso de la cantante, de 52 años, genera expectación, no solo por su música, sino también por el interés que despierta todo lo que rodea a una de las figuras más magnéticas del panorama español. Y en ese universo, personal hay un nombre que desde hace años ocupa un discreto pero constante lugar a su lado, Lain García Calvo, su actual pareja.

Aunque la intérprete de 'Desátame' siempre ha protegido con celo su intimidad, la relación con García Calvo se ha consolidado con naturalidad y sin estridencias públicas. Nacido en Barcelona en 1983, no pertenece al circuito tradicional del espectáculo, pero su nombre resulta muy conocido dentro del ámbito del desarrollo personal y el emprendimiento motivacional. Empresario, conferenciante y escritor, ha construido una importante comunidad de seguidores gracias a sus libros y formaciones centradas en mentalidad, liderazgo y crecimiento personal.

Su trayectoria pública está muy ligada al mundo de la motivación y el coaching empresarial, donde ha desarrollado una intensa actividad divulgativa. Autor de títulos orientados al cambio de hábitos, la superación y la educación financiera, ha convertido su marca personal en un proyecto empresarial de gran visibilidad digital.

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Matrimonio en la intimidad

Ese perfil, a medio camino entre el empresario y el divulgador, encaja con la faceta de Mónica Naranjo más interesada en la introspección, la espiritualidad y la evolución personal, cuestiones sobre las que la artista ha hablado en distintas entrevistas. La historia entre ambos comenzó en 2019, después de una etapa especialmente delicada para la diva. Tras su separación de Óscar Tarruella, con quien mantuvo una larga relación y matrimonio, Naranjo inició un periodo de reconstrucción personal en el que optó por bajar el perfil mediático y centrarse en sí misma.

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Fue entonces cuando apareció Lain García Calvo, nueve años menor que ella. La relación fue conociéndose poco a poco, a través de algunas apariciones públicas y menciones puntuales que confirmaban una estabilidad emocional importante para la artista. Aunque no lo han oficializado, varias fuentes apuntan que contrajeron matrimonio en la más estricta intimidad.

Campeón de España de natación

Pero antes de convertirse en mentor de desarrollo personal y espiritualidad y alcanzar los 5 millones de seguidores en YouTube, Lain pasó años centrado en su carrera como deportista profesional. Con solo seis años empezó a nadar, pero a los 15 le diagnosticaron fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, enfermedad que le aisló y le arrastró a una profunda depresión de la que salió con más fuerza. En 2001 consiguió alzarse como doble campeón de España en la categoría de 50 metros libres de natación. Entre 2005 y 2007 también se proclamó seis veces campeón de España como integrante del equipo de relevo.

Cuando terminó su carrera deportiva se volcó en el coaching motivacional y fundó su propia editorial, Lain Resarch and Education S.L., con la que ha editado sus más de 30 libros, traducidos al inglés, francés, alemán e italiano. Además, organiza eventos multitudinarios y ofrece mentorías a sus seguidores por las que cobra unos 1.500 euros.

Su trayectoria tampoco ha estado exenta de polémicas. Unos dos años atrás fue denunciado por estafa tras vender a través de su página web lo que denominaba 'agua almática' a la que atribuía propiedades espirituales.

Según la revista 'Lecturas', García Calvo y Naranjo crearon a finales de 2022 la sociedad Agapersons S.L., un proyecto inmobiliario en el que ambos habrían invertido un millón de euros para comprar propiedades en varias localidades españolas.