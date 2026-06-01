Claudia Barraso 01 JUN 2026 - 14:39h.

El expiloto alemán Ralf Schumacher se casa con Etienne Bousquet-Cassagne en Francia dos años después de hacer pública su relación

El expiloto de F1 Ralf Schumacher posa con su novio: "Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta"

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El ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher y su pareja, Etienne Bousquet-Cassagne, han celebrado su boda este fin de semana en la localidad francesa de Sanit-Tropez. El alemán, de 50 años, se ha dado el ‘sí quiero’ con el empresario de 36 años tras una relación de cuatro años.

Se conocieron en Mónaco y desde entonces mantienen una bonita relación que fue una sorpresa para todos sus fans, ya que el que fue piloto, estuvo casado con la exmodelo Cora Schumacher durante 14 años, con quien tuvo a su hijo David Schumacher, también piloto.

Aunque no se han publicado muchas imágenes de la ceremonia, ya que se podrán ver en exclusiva en un documental de ‘Sky Deutschland’, el matrimonio ha querido ofrecer una primera imagen de ellos dos tras formalizar su relación en el perfil de Instagram, donde aparecen los dos con trajes muy parecidos, de color azul oscuro con corbatas de color azul claro a juego y el piloto ya llevaba el anillo que refleja su alianza con el empresario.

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Las primeras palabras del piloto sobre su boda

Para la ocasión, sin duda han decidido ponerse de acuerdo en lo que llevarían en su boda: mismo traje, misma corbata, misma camisa y reloj. Hace unas horas publicaban parte del proyecto que van a presentar juntos en el que muestran cómo es su vida juntos. En el vídeo aparecen los dos hablando para la cámara de lo que significó el uno para el otro en sus vidas y cómo fue confesar públicamente su relación.

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“Por un lado, es algo muy íntimo, pero por otro, también es algo completamente normal”, dijo el piloto en uno de los vídeos del documental ‘Rafl y Étienne: Nos damos el sí quiero’. El documental se estrenará en cinco días, una semana después de que se haya producido la esperada boda y que tiene a todos sus fans a la espera de poder ver cómo es la vida del ex piloto.