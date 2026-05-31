El joven iba corriendo junto a Nacho, su hermano gemelo, y unos amigos cuando se desplomó

Guille Díaz, el corredor de 28 años fallecido en la 'Ruta de la Reconquista' en Asturias, un atleta popular, amante del fútbol y muy querido en La Corredoria

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Conmoción en Cangas de Onís por la muerte de Guille Díaz Riera, un corredor de 28 años, a pocos metros de llegar a la línea de meta en la Media Maratón de 'Ruta de la Reconquista'. Según informa 'La Nueva España', el joven iba corriendo junto a Nacho, su hermano gemelo, y unos amigos cuando se desplomó. Ni la atención sanitaria que va acompañando a los deportistas ni las tres ambulancias que hay habilitadas pudieron evitar su fallecimiento.

"En menos de medio minuto los técnicos sanitarios y el médico de la prueba ya estaban con el corredor", explican desde la organización. "Las atenciones médicas suelen concentrarse en línea de meta. Lo habitual es atender lesiones menores, deshidrataciones, golpes de calor...", añade Antón Díaz, miembro de la directiva del Club Cangas de Onís de Atletismo, organizador del evento.

Una tercera ambulancia va siguiendo en ruta la carrera. "Va en la cola pero, ante cualquier situación, en menos de tres minutos puede alcanzar la cabeza de carrera", detallan los organizadores.

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Guille Díaz era un amante del deporte y muy aficionado del Real Oviedo

La prueba empezaba en Cangas de Onís hasta Covadonga y terminaba en el punto de origen. Todo iba según lo previsto hasta que a las 19:00, el corredor se desplomó. "Tenemos unas medidas de seguridad establecidas que van acordes al volumen de participación. Esa primera atención llegó muy rápida porque además estamos hablando de que se produjo a escasos 10 metros de línea de meta. Llegó la ambulancia y, a continuación, en un escaso margen de tiempo, el refuerzo de la UVI móvil del centro de salud de Cangas de Onís", explica Antón Díaz.

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Pese a que realizaron las maniobras de reanimación durante 30 minutos, no pudieron salvarlo. Guille Díaz era un amante del deporte, muy aficionado del Real Oviedo y había jugado al fútbol en el Juventud Estadio. Él compartía con su hermano el hobby de las carreras.

Los restos mortales de Guillermo Díaz Riera descansan en la sala 5 del Tanatorio El Salvador, en Oviedo. El rito exequial de despedida de cuerpo presente tendrá lugar este lunes, 1 de junio, a las 12:00 horas, en la capilla del mismo tanatorio, y será incinerado.

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"Cuesta entender que la vida se vaya así, cuando no toca", reconoce el Club Cangas de Onís de Atletismo

El Club Cangas de Onís de Atletismo ha emitido un comunicado lamentando su fallecimiento: "Ni ayer era el día ni estas son las palabras que queríamos escribir como cierre de una jornada que estaba diseñada por y para disfrutar del deporte".

"La carrera queda en un segundo plano. Ahora, lo único que realmente importa son las personas y el respeto. Las clasificaciones, las fotos, los vídeos, las crónicas y los balances nunca en 38 ediciones cobraron menos valor. Sabemos que quienes formáis parte de la Reconquista de una manera u otra lo compartiréis. Queremos agradeceros de corazón vuestro respeto, apoyo y comprensión", señalan en el comunicado. "Cuesta entender que la vida se vaya así, cuando no toca. Es momento de asimilar una realidad tan dura y acompañar a la familia y a todas las personas cercanas. Aún te quedaban muchos kilómetros por vivir y muchas metas por alcanzar. Descansa en paz, Guille".