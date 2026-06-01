El niño se encontraba junto a un árbol cuando los pescadores lograron rescatarlo

Mueren dos mujeres al salvar a un niño de cinco años que se ahogaba en una presa de Baños de Cerrato, en Palencia

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Las dos mujeres que murieron este domingo intentando salvar a un niño de cinco años en una presa de Baños de Cerrato, en Palencia, eran su madre y su abuela, de 32 y 52 años respectivamente. Ambas intentaron socorrer al niño y sacarlo del agua después de que, cuando jugaba en el lugar, se precipitase a una zona de la que le resultaba difícil salir.

Madre y abuela vieron la escena y se lanzaron inmediatamente para rescatarlo, muriendo trágicamente en el intento. El niño, sin embargo, salvó la vida después de que unos pescadores de la zona pudiesen localizarlo y rescatarlo cuando se encontraba junto al tronco de un árbol.

Madre y abuela murieron intentando salvar al niño, que cayó a una zona de agua la que no podía salir

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:35 horas, cuando la sala del 112 de Emergencias recibía la primera llamada alertando de que un menor se estaba ahogando y al menos una persona intentaba sacarlo del agua y no podía.

Tras la alerta, inmediatamente se movilizó a efectivos de los Bomberos de la Diputación de Palencia; a los Bomberos de Palencia; a la Guardia Civil (COS) de Palencia; y a Emergencias Sanitarias de la Sanidad de Castilla y León, encargada de coordinar el incidente.

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Pese al dispositivo, instantes después el alertante señalaba, extendiendo el aviso, que dos mujeres adultas habían muerto en el lugar, mientras los bomberos de la Diputación de Palencia, por su parte, comunicaban que el menor estaba a salvo.

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Según El Norte de Castilla, el niño se encontraba jugando con una tabla infantil de surf cuando cayó al agua en una zona del embalse de la que no podía salir. Por eso, su madre primero y su abuela después, ambas vecinas de Palencia, se lanzaron tras él.

Intentando salvarlo, ambas murieron ahogadas.

Unos pescadores rescataron al niño junto al tronco de un árbol

Unos pescadores de la zona rescataron al niño junto al tronco de un árbol en una zona a la que, al parecer, llegó arrastrado junto a la corriente. Allí, en las inmediaciones, se encontraba el cuerpo sin vida de su madre.

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Tras los hechos, el pequeño ha sido trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica.

Además, un tío del niño ha tenido que ser evacuado al mismo centro hospitalario al encontrarse en un fuerte estado de shock por lo ocurrido.

En el lugar, también intervino la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, que activó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).

Tras los hechos, la Guardia Civil se encarga de las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Con la localidad en shock, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha lamentado la "auténtica tragedia" ocurrida en la presa en la que han fallecido las dos mujeres vecinas de Palencia y ha trasladado el "pésame" a la familia en estos momentos de "enorme dolor".