El mandatario colombiano ha asegurado que solo reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República

Gustavo Petro recuerda que este preconteo no tienen validez jurídica, se basa en un programa que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos. Así lo ha informado desde su cuenta en redes sociales donde ha rechazado el preconteo realizado por una empresa privada en conflicto con su Gobierno.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", se lee en el mensaje de Petro en X, donde cuestionó el sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

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El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial. Este ha dado como vencedor de los resultados provisionales al candidato de la ultraderecha, un millonario, que ha vivido hasta hace unos meses en Italia y autoproclamado admirador de Bukele y defensor de las políticas neoliberales de Javier Milei.

Petro plantea dudas sobre la empresa privada que realizó el conteo y que está en conflicto con su Gobierno

El mandatario volvió a aludir a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de una disputa con el Gobierno por el contrato de expedición de pasaportes y por su participación en distintos procesos electorales.

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La referencia recuerda una polémica surgida en abril pasado, cuando Petro mencionó un supuesto informe de inteligencia según el cual los hermanos Bautista habrían ofrecido "ciertos algoritmos" para favorecer electoralmente a De la Espriella, aunque la campaña rechazó entonces esas acusaciones. Las advertencias del presidente contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales.

Los resultados preliminares divulgados tras el cierre de las urnas confirman la celebración de una segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, prevista para el próximo 21 de junio.