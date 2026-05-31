La feliz pareja ha decidido casarse en privacidad siguiendo esa línea reservada que han mantenido desde el primer día

Rocío Crusset y Charlie Schein, a punto de darse el 'sí quiero' en Nueva York: quién es el futuro marido de la hija de Carlos Herrera

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Rocío Crusset y Charlie Schein ya se han casado en Nueva York. La ceremonia se ha realizado en la más estricta intimidad en la ciudad donde reside desde hace 10 años y donde tiene una bonita casa en Tribeca, un exclusivo barrio del Bajo Manhattan. Según ha confirmado Paloma Barrientos en 'Fiesta', ambos comenzaron a salir hace poco más de un año y su historia de amor siempre ha estado fuera del foco público.

El empresario norteamericano Charlie Schein ya ha aparecido en algunas ocasiones apoyando a la familia de ella como cuando vio a Mariló Montero en el reality de cocina que ganó, en la boda de Alberto Herrera o hace unas semanas en la Feria de Abril.

"Querían que fuera secreto. Ahora de secreto ha pasado a reservado", decía hace unos días la madre de la novia

La feliz pareja ha decidido casarse en privacidad siguiendo esa línea reservada que han mantenido desde el primer día. "Querían que fuera secreto. Ahora de secreto ha pasado a reservado", decía hace unos días la madre de la novia después de que se hiciera público el enlace.

Paloma Barrientos ha tenido acceso a algunos datos de la boda como, por ejemplo, que el enlace ha sido de mañana y por la iglesia, tal y como se había anunciado en las últimas semanas. "Esta mañana ya se han casado. Carlos Herrera ha ejercido de padrino", ha comentado la periodista, que ha confirmado que "Mariló viajó el martes a Nueva York para ultimar algunos detalles", mientras que Carlos Herrera viajo con su mujer, Pepa, con quien Rocío mantiene una muy buena relación, en los días siguientes.

Al igual que Alberto, el hermano de la novia, y su mujer, Blanca Llandres, que han viajado casi a última hora por motivos laborales. Barrientos ha asegurado que seguramente "Carlos Herrera va a felicitar a la pareja con una foto", por lo que podremos ver algunas imágenes de la boda.

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La pareja "no quería convertir en circo mediático el día de hoy"

Anitta Ruiz ha asegurado que la pareja "no quería convertir en circo mediático el día de hoy" y por eso han querido llevar en la más estricta intimidad tanto los preparativos como la boda. Aunque su cuñada sí que ha compartido a través de las redes sociales unas imágenes poco antes de la ceremonia.

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Acompañada de Alberto Herrera, Blanca Llandres ha recorrido los puntos más emblemáticos de la Gran Manzana y además han querido llevarse un recuerdo muy especial: ambos se han tatuado el nombre de su hijo Marcos. En ese carrusel, una de las imágenes ha llamado la atención por el look que llevaba Rocío.

En la imagen, luce un vestido blanco de escote barco que parece un vestido de novia. Un dato que los protagonistas no han confirmado y sobre el que solo ha servido para generar más dudas sobre esta pareja.