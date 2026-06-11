Redacción Uppers 11 JUN 2026 - 19:17h.

Taylor Swift ha publicado en sus redes sociales una publicación explicando qué significa su colaboración en la película

"Mi hija y yo somos fans de Taylor Swift": el fenómeno de los 'swifties' mayores de 50

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Taylor Swift ha sorprendido a todos sus fans al presentarse en el preestreno de ‘Toy Story 5’ en Los Ángeles con motivo de su participación en el tema ‘I Knew, I Knew You’ que compuso para la película.

La canción está inspirada en el personaje de Jessie, gracias a la que regresó al estilo country que caracterizó su comienzo de carrara como cantante. Además, Taylor Swift también ha puesto su voz junto con el del compositor original, Randy Newman en la canción ‘Hay un amigo en mí’.

Ella misma publicó un vídeo suyo de pequeña, con el mismo gorro rojo que utilizaba y llevaba puesto el personaje de Jessie, hablando de lo que ha significado para ella escribir y cantar esta canción: “Escribir esta canción fue como un cambio musical y a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y algo muy natural. Soy fan de ‘Toy Story’ desde los cinco años hasta ahora. Pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”.

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Sobre la película que se estrenará en unos días

Sobre la canción que escribieron en la que únicamente aparece la británica cantando, dice que lo hicieron “con mucha admiración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia”.

Los juguetes deberán adaptarse cuando la niña Bonnie empiece a prestar más atención a Lilypad, una tableta inteligente que compite por su tiempo de juego. Para Jim Morris, presidente de Pixar, la cinta dirigida por Andrew Stanton aborda cómo conviven el juego físico y las pantallas en la infancia actual.

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"La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas y de todo lo que las acompaña", dijo a EFE el ejecutivo durante su paso por la alfombra roja.