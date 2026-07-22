Varios asistentes grabaron el momento en el que el puertorriqueño recibía el impacto del vaso de cristal en la cara

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El artista puertorriqueño Hades66 sufrió el pasado martes una brutal agresión durante un concierto en una discoteca de Mallorca. Un espectador del público acabó lanzándole sin motivo alguno un vaso de cristal que le impactó directamente en la cabeza.

El momento de la agresión ha quedado registrado a través de varios vídeos y difundidos en redes sociales en los que se ve como el artista detiene por completo su actuación nada más recibir el impacto del cristal.

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El cantante toma la decisión de bajarse del escenario visiblemente enfadado, mientras el personal de seguridad trata de detenerle y localizar al mismo tiempo al culpable del lanzamiento.

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El golpe provocó al artista varios cortes en la nariz y desembocó en una pelea multitudinaria en el interior de la discoteca. Al parecer, en varios vídeos difundidos en Instagram se ve a un grupo de personas golpeando a un joven en el suelo.

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El trapero subió una publicación esta tarde en la que explica lo sucedido. “Lo invito a salir a pelear, me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer buya con mis muchachos. El que falte se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo le guste a quien le guste. Todos los que estuvieron en el show saben lo que pasó y cuantas veces le dije para hacerlo 1 contra 1 pero como tiran y esconden la mano le pasó lo que le pasó”, ha escrito el cantante en sus stories.