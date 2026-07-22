La cantante ha roto su silencio después de que numerosos usuarios de las redes sociales aseguraran que la artista se estaba burlando de la selección argentina

Rosalía, envuelta en una polémica tras compartir un vídeo de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial: "Qué decepción"

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Rosalía ha roto su silencio. Horas después de que la cantante catalana se viera envuelta en una polémica tras compartir un vídeo de Mia Khalifa en el que celebraba la victoria de España en el Mundial y se burlaba de la derrota de Argentina con la canción de 'La Perla' de fondo, la propia intérpete de 'Magnolias' ha reaccionado.

"Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón", ha comunicado a través de una storie de Instagram junto a la bandera de Argentina, dejando claro que, en ningún momento, se trataba de una mofa hacia la selección argentina en una etapa tan dolorosa para el país tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.

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Así, Rosalía ha querido restarle importancia a la controversia, ya que desde que la compositora resubió el vídeo, los usuarios argentinos han desatado una oleada de comentarios y críticas hacia ella.

La polémica

Todo comenzó cuando la artista compartió un vídeo de Mia Khalifa celebrando la victoria de España en la final del Mundial en el que incluía las banderas de nuestro país. En el clip incluyó 'La Perla', una canción de la propia Rosalía, junto al siguiente mensaje: "Así suena la vida después de que 'las perlas' hayan sido derrotados".

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El 'repost' por parte de la catalana, que poco después fue eliminado, había sido entendido por gran parte del público argentino como una burla hacia los futbolistas argentinos, y en cuestión de minutos, los usuarios de plataformas como X, Instagram o TikTok empezaron a hablar al respecto.

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"Yo que tú no vendría a Argentina", "Qué decepción", "¿Algún argentino piensa verla en sus conciertos?", "Abro hilo sobre cómo pedir el reembolso de las entradas en el Movistar Arena Argentina 2026", "Después de esto no pienso ir al concierto", "Que me devuelvan el dinero de la entrada", "Nos reímos cuando gana España, pero no cuando se burlan de nosotros", se leía.

La polémica incluso superó las críticas. Numerosos seguidores aseguraban que no acudirían a los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires en escasos días e iniciaron campañas para vender o incluso solicitar la devolución de sus entradas.

Ahora, después de que la cantante haya dado su versión de los hechos, recalcando que ni siquiera había leído el mensaje de Khalifa, sus fans han salido en su defensa, argumentando que la reacción de numerosos usuarios estaba siendo desproporcionada.