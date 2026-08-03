Phil Collins confiesa que rozó la muerte en 2024: “La gente venía a despedirse de mí”

Redacción Uppers 03 AGO 2026 - 11:09h.

El músico, de 75 años, ha contado por primera vez que una recaída en su adicción al alcohol estuvo a punto de costarle la vida

¿Te acuerdas de la "música de padres"? Los discos que despreciabas de joven y que ahora a ti también te encantan

Compartir







Phil Collins estuvo a punto de morir en 2024. El músico británico , de 75 años, ha relatado por primera vez que una recaída en su adicción al alcohol estuvo a punto de costarle la vida. Lo ha hecho en una sincera entrevista concedida al 'Sunday Times' en la que rememora uno de sus episodios más oscuros y reconoce que sobrevivió de puro milagro.

El exlíder de Genesis explica que tuvo que ser ingresado en un hospital de Suiza tras sufrir un grave deterioro físico provocado por el consumo de alcohol. La situación llegó a ser tan crítica que, según recuerda, sus riñones comenzaron a fallar y otros órganos dejaron de funcionar con normalidad.

"La gente venía a despedirse, pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de que todo aquello estuviera pasando", confiesa. También revela que hubo conversaciones sobre la posibilidad de mantenerle o no con soporte vital, una circunstancia que él supo únicamente después de recuperarse.

El propio Collins resume aquellos días con una mezcla de incredulidad y gratitud. "Estaban todos preocupados por si no volverían a verme (...) Todo podría haber salido terriblemente mal", admite. Desde entonces asegura que no ha vuelto a probar una gota de alcohol y que se considera "muy afortunado" por haber logrado salir adelante tras siete meses de hospitalización.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El apoyo incondicional de sus hijos

Si hay algo que el cantante destaca especialmente es el papel desempeñado por sus cinco hijos. Lily, Joely, Simon, Nicholas y Matthew acudieron a Suiza después de recibir la llamada de su representante, convencidos de que iban a despedirse de su padre.

Aquel episodio marcó un antes y un después en la familia. Tras recibir el alta, Collins pudo reencontrarse con todos ellos durante varios días en Londres, una reunión cargada de emoción que el artista recuerda como uno de los momentos más felices de los últimos años.

En la entrevista también deja entrever que ese respaldo familiar ha sido determinante para mantenerse sobrio y afrontar una etapa en la que depende de asistencia permanente debido a su delicado estado físico. Actualmente reside en Suiza con atención sanitaria las 24 horas.

Una salud muy castigada

Los problemas médicos de Phil Collins no comenzaron con el alcohol. Su historia de salud se ha ido complicando progresivamente desde finales de la década de los 2000. En 2007 sufrió una lesión vertebral durante una gira de Genesis que desembocó en una operación cervical dos años después.

Aquella intervención le dejó importantes secuelas neurológicas, entre ellas la pérdida de sensibilidad en las manos, una limitación devastadora para alguien cuya carrera estuvo ligada a la batería.

Con el paso del tiempo aparecieron nuevos problemas. Padece diabetes tipo 2, ha sido sometido a varias operaciones de columna y de rodilla, sufrió un "pie caído" derivado de la lesión neurológica que provocó varias caídas, necesita bastón para desplazarse y desde hace años actúa sentado cuando realiza alguna aparición pública. Todo ello terminó precipitando el final de su actividad sobre los escenarios con Genesis en 2022.

El propio artista ya había hablado de su alcoholismo en su autobiografía 'Not Dead Yet', publicada en 2016, donde vinculaba esa dependencia a los difíciles comentos personales que atravesó tras su retirada temporal y varios fracasos sentimentales. La recaída sufrida en 2023 terminó desembocando en la gravísima crisis médica de 2024 que ahora ha decidido hacer pública.

Mirando al futuro con prudencia

Aunque reconoce que su movilidad sigue siendo muy limitada, Collins no ha perdido completamente el vínculo con la música. En los últimos meses ha insinuado que le gustaría volver a crear canciones si su estado físico se lo permite, aunque descarta regresar a las largas giras que marcaron su carrera.

Uno de los grandes acontecimientos que tiene por delante será su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll como artista en solitario, un reconocimiento que se suma al que ya recibió como miembro de Genesis. Además, continúa participando de forma puntual en proyectos benéficos y apariciones públicas compatibles con sus limitaciones físicas.