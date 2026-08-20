Harrison Ford y el monstruo de las galletas comparten merienda tarareando Indiana Jones

Un sketch sin una sola línea de diálogo, pero rebosante de significado

Cuando Harry conoció a Indy: la evolución de Harrison Ford mientras Indiana Jones se convertía en icono

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Un actor de ochenta y cuatro años, con cinco décadas de trayectoria en Hollywood, cinco películas de Indiana Jones a sus espaldas y una de las carreras cinematográficas más reconocibles de la historia del cine, sentado a la mesa junto a un títere azul, peludo y devorador de galletas, es decir el Monstruo de las Galletas. El programa es el contenido infantil por excelencia de la televisión pública americana (y mundial). Harrison Ford y Triki mastican galletas de chocolate en silencio y, mientras las mastican, empiezan a tararear al unísono el tema principal que John Williams compuso en 1981 para En busca del arca perdida.

Un clip que dura apenas unos segundos, pero que se ha convertido en uno de los pequeños fenómenos virales de este final de verano. Un ejercicio de complicidad generacional que combina la nostalgia del cine familiar de los ochenta con el humor absurdo de la marioneta más glotona de la cultura popular.

Una escena única que funciona

La aparente sencillez del gag esconde una operación quirúrgicamente ejecutada. El Monstruo de las Galletas aparece vestido con el sombrero de fieltro marrón, la cazadora de cuero desgastada y el látigo enrollado en el cinturón, elementos que definen visualmente a Indiana Jones. Ford lleva ropa normal, no la caracterización del personaje. Los dos coinciden en la mesa. El Monstruo empieza a tararear, con la boca llena de galletas, la conocida marcha de Raiders. Ford, con expresión de resignación afectuosa, se une al tarareo. Ambos siguen masticando. El clip termina.

No hay diálogo, no hay chiste explícito, no hay guion. La escena funciona porque la sola presencia del actor real que interpretó al personaje durante cuarenta y cuatro años acompañando a una parodia del propio personaje formulada por una marioneta azul obsesionada con las galletas es, en sí misma, un chiste visual autocontenido que no requiere ninguna explicación adicional.

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El vídeo se enmarca dentro de la campaña reciente de Sesame Street para acercarse a los adultos que crecieron viendo el programa en los años setenta y ochenta y que ahora son padres o abuelos de la nueva generación de espectadores. Tanto es así que el propio Monstruo de las Galletas ha protagonizado en los últimos años parodias reconocidas de Jurassic World, bajo el nombre de Jurassic Cookie, y de la canción Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, entre muchos otros. La colaboración con Ford, sin embargo, tiene un peso simbólico distinto, al ser la primera vez que uno de los actores más icónicos del cine estadounidense contemporáneo acepta prestarse a un ejercicio de humor tan deliberadamente infantil sin distanciarse del formato.

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La broma de en el "medio de mi carrera"

El clip con el Monstruo de las Galletas se suma a una racha reciente de apariciones públicas del actor con un tono notablemente relajado y con guiños humorísticos deliberados. El más comentado ocurrió el pasado 1 de marzo, cuando Ford recibió en el Shrine Auditorium de Los Ángeles el Life Achievement Award del sindicato SAG-AFTRA, la máxima distinción honorífica que otorga la industria interpretativa estadounidense.

Al ser presentado por Woody Harrelson y tras recibir una ovación en pie de una sala llena de intérpretes premiados por trabajos del año anterior, Ford tomó el micrófono y ejecutó una intervención que combinaba emoción contenida con humor seco. Después de agradecer el reconocimiento y confesar que se sentía humillado, formuló la frase que se ha convertido en la más citada del discurso: "Es un poco raro recibir un premio a toda una vida a mitad de mi carrera. Es un poco raro, ¿no? Todavía soy un actor en activo."

La broma tenía una segunda capa igualmente afilada. Ford, contemplando la sala llena de actores nominados por películas y series recientes, añadió: "Estoy en una sala de actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados a recibir un premio por su trabajo extraordinario, mientras que yo estoy aquí para recibir un premio por seguir vivo." El actor tiene, en efecto, agenda profesional confirmada para los próximos dos años. Es la razón por la que su comentario sobre estar a mitad de la carrera funciona como broma pero también como declaración operativa perfectamente literal.

El animatrónico de Indiana Jones

El tercer episodio de esta racha ocurrió apenas hace unos días, cuando en la convención D23 celebrada en Anaheim, Disney desveló su nueva atracción de Animal Kingdom, titulada Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent, prevista para 2027 en la zona Tropical Americas del parque de Walt Disney World Resort.

Ford apareció en un mensaje pregrabado ante los asistentes para anunciar una primicia: por primera vez en la historia, su rostro real será el modelo del animatrónico oficial de Indiana Jones. Ninguna atracción anterior de Disney había podido utilizar su imagen. Ford lo formuló con su ironía habitual: "Por primera vez, soy el modelo real del animatrónico de Indiana Jones, incluido el miedo a las serpientes."

La aparente coincidencia entre el vídeo con el Monstruo de las Galletas, la broma en los SAG y el anuncio de la atracción de Disney dibuja el retrato de un intérprete octogenario que, lejos de retirarse, sigue eligiendo con precisión los formatos donde aparecer en público. Y que ha decidido, ya sea con marionetas glotonas o con sindicatos honoríficos, aceptar el papel en el que se le ha ido descubriendo en los últimos años: el de figura pública capaz de reírse de sí misma sin perder ni un gramo de la seriedad que sostiene su leyenda.