Sara Carbonero muestra feliz y orgullosa la evolución de sus cicatrices del abdomen: "Qué alivio cuando dejamos de ser lo que nos pasó"
La periodista ha publicado una imagen donde enseña cómo ha quedado su abdomen tras varias intervenciones
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Sara Carbonero ha vuelto a dejar sin aliento a todos sus seguidores después de publicar una fotografía de lo más emocional junto con una frase que ha hecho reflexionar a muchos. No ha sido un año fácil para la periodista después de haber perdido a su madre en abril, aun así, ella ha querido dejar claro que sus cicatrices son parte de ella.
En una bonita fotografía, ha mostrado cómo está actualmente las cicatrices que le dejaron las duras intervenciones a las que se tuvo que someter cuando le diagnosticaron un cáncer de ovarios. Aunque no es la primera vez que deja ver si vientre, sí que esta vez lo hace más de cerca y dejando claro que esas señales son parte de su pasado, algo que no está condicionando su felicidad del presente.
“Qué alivio cuando dejamos de ser lo que nos pasó”, dice en la fotografía que publicaba enseñando su cuerpo, vistiendo un top verde oliva que dejaba ver su abdomen, junto con unos pantalones también verdes de rayas y un atardecer de lo más bonito. Además, en el pie de foto explicaba que estaba pasando unos días en Cádiz y así quiso inmortalizarlo en una fotografía.
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El post de Sara no tardó en conseguir casi 50.000 likes y cientos de comentarios, de sus seres queridos y amigos, pero también de muchos de sus fans que se han sentido orgullosos de ver cómo la periodista no tiene problema en enseñar lo que un día fue unas cicatrices que paralizaron por completo su vida, tanto personal como profesional.
Así, Sara deja claro que no hay ningún bache que pueda con ella y que se ha podido levantar cada vez más fuertes. A principios de año, no tuvo un comienzo bueno, sino que tuvo que ser ingresada durante unos días tras notar un fuerte dolor en el abdomen por e que tuvo que se operada, pero por fortuna no tuvo nada que ver con el cáncer que experimentó hace años.